Adolescente muere baleado y horas después disparan a joven en la cabeza en edificio comercial: violencia en Nueva York

Un adolescente de 17 años murió baleado ayer en una calle de El Bronx a plena luz y horas después a otro joven le dispararon en la cabeza dentro de un edificio histórico que alberga estudios de grabación en Midtown Manhattan.

El primer tiroteo ocurrió cerca de 762 Cauldwell Ave. en Melrose alrededor de las 4:15 p.m. del jueves, según la policía de Nueva York. El adolescente recibió un disparo en el cuello y más tarde fue declarado muerto en Lincoln Hospital. El hecho sucedió en medio de una pelea entre menores de edad cerca de la escuela PS 157, detalló ABC News.

La víctima no identificada tenía arrestos previos y fue descrita por fuentes policiales como el objetivo previsto de la balacera, según New York Post.

Horas después, en un incidente separado, esta madrugada un joven de 26 años recibió un disparo en la cabeza en un edificio del centro de Manhattan que alberga famosos estudios de música y espacios de ensayo.

Man shot in head at historic Midtown Manhattan recording studio building https://t.co/d4zdrmumL4 pic.twitter.com/gh0Us8igau — New York Post (@nypost) March 8, 2024

La violencia estalló poco después de las 12:40 a.m. del viernes en el piso 11 del Music Building en 584 8va Avenida. La víctima no identificada vive en El Bronx y milagrosamente sobrevivió, pero permanece en estado crítico en Bellevue Hospital, dijo NYPD. No quedó claro de inmediato si él estaba trabajando en uno de los estudios o espacios de ensayo por los que es conocido ese edificio. La policía está buscando a cuatro sospechosos varones que huyeron a pie.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en esta balaceras. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Aunque el crimen ha bajado, la violencia armada sigue siendo constante en la ciudad de Nueva York, en calles, el transporte público, edificios y establecimientos comerciales. En lo poco que va del año, tres hombres han muerto baleados en el Metro.

Esta semana un joven de 29 años fue arrestado como sospechoso de balear fatalmente en la cabeza al empleado de una bodega en Brooklyn, en medio de una supuesta discusión por un cigarro. La semana pasada un niño de 13 años que regresaba a casa después de ver un partido de baloncesto de los Brooklyn Nets también murió baleado.

El domingo a un hispano le dispararon fatalmente afuera del edificio donde vivía con su madre en el Alto Manhattan, terminando abruptamente su sueño de unirse al ejército como su hermano.

En lo que va del año, hasta el 25 de febrero, 44 personas en toda la ciudad fueron víctimas de homicidios, una caída del 27% respecto al mismo período del año pasado, cuando hubo 60 casos, según las estadísticas de NYPD. Los tiroteos han disminuido en 2024 con 109 incidentes al 25 de febrero en comparación con 159 en el mismo lapso en 2023.