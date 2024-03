Angélica Rivera habla de su soltería a casi cinco años de haberse divorciado de Enrique Peña Nieto

Dentro de poco, Angélica Rivera cumplirá cinco años de haberse separado de Enrique Peña Nieto tras haber tenido una relación sentimental desde 2010 hasta el 2019. Por ello, en una entrevista concedida a ‘Ventaneando’ le consultaron por su vida amorosa y así conocer si ella ya tendría pareja y respondió:

“No, no siempre debe haber una persona. Yo misma“. Sin embargo, no fue lo único porque también le preguntaron por su carrera artística, pero quiso mantenerse en silencio para no dar ningún detalle de lo que se viene: “Ya después, cuando todo esté en orden ya lo sabrán“.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera el 27 de noviembre de 2010 en su boda religiosa. Crédito: Mezcalent

Su historia de superación y fortaleza es un ejemplo para muchas mujeres que puedan estar atravesando una situación similar. Angélica es un claro ejemplo de que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, siempre hay una manera de seguir adelante y encontrar la felicidad por uno mismo.

A pesar de la presión mediática y de los comentarios negativos que ha recibido ha mantenido una actitud positiva y ha demostrado que es una mujer independiente y capaz de enfrentar los retos que se le presenten en el camino.

Angélica Rivera anunció que se divorciaba

“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme”, inició diciendo en un comunicado.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto juntos en septiembre de 2018. Crédito: Mezcalent

“A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos“, finalizó.

Sin embargo, no fue la única que se pronunció porque él usó sus redes sociales para emitir la siguiente misiva: “Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido lealmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda”.

