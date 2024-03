Ariana Grande levanta euforia con el estreno de su nuevo disco “Eternal Sunshine”; ¿de qué trata?

Luego de “echar mano” de sus redes sociales para mostrar, de manera progresiva, el desarrollo y crecimiento de su nuevo álbum, Ariana Grande ha vuelto oficialmente a la escena musical con el estreno de su séptimo disco de estudio, llamado “Eternal Sunshine”, este día 8 de marzo.

Cabe resaltar que previo al lanzamiento de “Eternal Sunshine”, la también actriz había estrenado, únicamente, su nuevo sencillo “Yes, And?” en enero pasado, el cual brindó, de manera raquítica, ciertos detalles sobre el concepto de su material discográfico.

Sin embargo, y gracias a publicaciones anteriores, así como la diversidad de teorías y comentarios que los fanáticos de la cantante difundieron a través de redes sociales, quedó en claro que el nuevo disco de Grande tendría como tema central su reciente divorcio con Dalton Gómez así como su presunto amorío con el actor Ethan Slater.

Ariana Grande estrenará este año su película “Wicked”. Crédito: Cuenta Oficial de X de Ariana Grande | Cortesía

¿De qué trata el nuevo disco de Ariana Grande?

“Bye”, además de ser la “carta de presentación” de su nuevo disco, en la canción en donde se “despide” de Dalton Gómez, con quien estuvo casada durante más de 2 años. En dicho tema también menciona el esfuerzo que llevó a cabo para salvar su relación.

En su siguiente canción “Don’t Wanna Break Up Again”, la también actriz narra que se encuentra buscando amor a pesar de la diversidad de relaciones y aventuras que ha vivido a lo largo de su vida. Posteriormente, en “Eternal Sunshine”, la cual también da título al disco, cuenta su deseo de borrar el daño que su anterior relación, con Gómez, le provocó.

Cabe destacar que esta misma canción toma como inspiración la cinta protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet “Eternal Sunshine Of Spotless Mind” en donde la protagonista, Clementine (Winslet), borra los recuerdos que tiene de Joe (Carrey) debido a su reciente ruptura.

En “Supernatural”, Ariana da la “bienvenida” a su nuevo amor, presuntamente el actor Ethan Slater, con quien trabajó en su próxima cinta “Wicked”, de quien, menciona, no pudo evitar enamorarse. En tanto, en “True Story”, la artista habla sobre las falsas percepciones que tiene la gente sobre ella además de que es malinterpretada.

“The Boy Is Mine” canta sobre su nuevo amor y cómo este “fue hecho para ella”. Posteriormente en “Yes, And?”, la primera y única canción lanzada previo al estreno del álbum, Ariana narra que ha dejado de prestar atención a lo que dicen de ella y la percepción sexual que se ha formado sobre ella.

En “We Can’t Be Friends”, el cual cuenta con un videoclip esterilizado por la misma Grande y el actor Evan Peters, la cantante narra lo incomprendida que se siente así como la forma en la que los medios la han hecho ver. En “I Wish I Hated You”, cuenta la intención de dejar atrás su antigua relación y el deseo que tiene de odiar a su ex pero no puede.

Finalmente, en “Imperfect For You”, Grande habla sobre su nuevo amor a pesar de sus propias imperfecciones y cómo ha crecido con él. En tanto. “Ordinary Things”, su única colaboración con su abuela, narra como su nuevo amor es novedoso en todo y que está siempre para ella hasta en sus peores momentos.

Continúa leyendo

Ariana Grande revela el tracklist de su disco “Eternal Sunshine”; sale a la luz el 8 de marzo

Xavi supera a Ariana Grande en Spotify y pone en duda el “reinado” de Peso Pluma

Ariana Grande revela la fecha de estreno y las portadas de su nuevo álbum “Eternal Sunshine”