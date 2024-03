Camilo explica cómo hace con las críticas recibidas por el nombre del bebé que espera con Evaluna

Camilo y Evaluna Montaner llevan cuatro años de feliz matrimonio y actualmente se encuentran viviendo uno de los momentos más emocionante de sus vidas porque están esperando a su segundo bebé, noticia que fue dada a conocer con un tierno video, donde además dijeron que se llamará Amaranto.

Sin embargo, hasta la fecha se desconoce el tiempo exacto de gestación que tiene la cantante, así como tampoco se sabe el sexo del bebé que están esperando. A su vez, el colombiano ofreció una entrevista a ‘Molusco TV’ para explicar la forma en la que él y su esposa hacen frente a las opiniones negativas por el nombre que escogieron.

“Yo ya sabía, vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios, no los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras, porque se llama Amaranto, ¿por qué no se llama Amaranto o Amaranta?, y ¿por qué va a nacer en la casa y por qué no la llevan a un hospital?, ¿por qué no le ponen a Evaluna anestesia?, si ella no quiere”, dijo en el canal de YouTube del puertorriqueño.

“Todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas y todo bien que lo hagan, pero yo necesito cuidar de mi interioridad cuando pasan todas esas cosas, porque las veces en las que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nunca nadie”, explicó durante la conversación.

Camilo revela la razón del nombre ‘Amaranto’

“Amaranto es una planta, es un color como el índigo. Amaranto es una planta que en algunas culturas ancestrales se hablaba de una leyenda de que en un monte había una planta que siempre estaba florecida, pero como nadie podía subir porque era muy alto, nadie cuidaba de ella, era como siempre florecida, la que nunca marchita, la vida eterna, era la idea del amaranto, me gustó eso, es como aquella planta que requiere de ningún cuidado exterior para estar absolutamente florecida, el color es fantástico, es como si fuera un coral”, dijo sobre el nuevo integrante que viene en camino.

