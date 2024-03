Carolina Sandoval preocupa a sus fans por fotos desde el hospital: “En esta vida estamos de paso”

La presentadora Carolina Sandoval aprovechó la oportunidad para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de realizarse chequeos médicos periódicos y escuchar a su cuerpo, pues terminó preocupando a más de uno luego de subir varias fotos desde un hospital: “Hoy me desperté temprano como siempre hice mis oraciones, medité, hice ejercicio y me preparé para mi cita en el gastroenterólogo”.

La venezolana compartió una galería de imágenes y en la descripción decidió explicar lo que había sucedido. Por ello, añadió lo siguiente: “Llegué a mi gastroenterólogo, gracias a Dios no había comido, me reviso y gracias a Dios por prevención me mandó inmediatamente a realizarme una endoscopia”.

“Me fui inmediatamente al centro donde me realizaron el procedimiento y de verdad no puedo estar más agradecida con Dios por poner en mi camino tanta gente linda y llena de empatía”, escribió.

“Me prepararon para la endoscopia, conocí a todo el personal médico encargado de mí y como siempre les digo, en esta vida estamos de paso y en un hospital todos somos iguales y aunque obvio a los que decidimos ser “públicos” nos reconocen, pero en mi caso cada persona que llego a mi hoy fue absolutamente respetuosa y cariñosa”, siguió diciendo en el post.

Carolina compartió en la red social de la camarita que, debido a su diagnóstico de gastritis, tuvo que modificar su alimentación y comenzar a seguir una dieta más saludable y balanceada. Esto le ha permitido no solo manejar su condición de salud, sino también mejorar su bienestar general y bajar de peso.

La conductora destacó el trato que tuvo por parte del personal del centro de salud: “Gracias a todos por ser tan amables y les sugiero a todos los que van al médico, traten a todos como desean ser tratados, pónganse ropa interior bonita (nunca se sabe) y no coman antes de ir al doctor, nunca se sabe… Yo solo fui al médico, no tenía idea que me harían un procedimiento hoy”.

Esperamos que se recupere pronto y vuelva con más fuerza que nunca a seguir conquistando corazones con su personalidad única. ¡Mucho ánimo, Carolina!

