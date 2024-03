Asesinato de universitaria por indocumentado se convierte en un tema central en campaña en EE.UU.

El caso de Laken Riley, la joven universitaria asesinada en Georgia presuntamente por un inmigrante venezolano, ha adquirido una dimensión política significativa en la campaña electoral de Estados Unidos, particularmente tras el discurso del estado de la Unión pronunciado por el presidente Joe Biden.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene confrontó a Biden en los pasillos del Capitolio y luego lo interpeló en el hemiciclo sobre el asesinato de Laken Riley. Biden respondió sosteniendo un botón con la leyenda Say her name que le entregó Taylor Greene, generando tensiones entre ambos partidos, recordó la agencia de noticias EFE.

El proyecto de “Ley Laken Riley” y la crisis migratoria

El Congreso aprobó la Ley Laken Riley, un proyecto liderado por el republicano Mike Collins que busca fortalecer las políticas migratorias. La legislación permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detener y deportar a inmigrantes irregulares involucrados en delitos menores.

Biden, Trump y la frontera sur: duelo político por la crisis migratoria

Tanto Biden como Trump han centrado la atención en la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. El ingreso del presunto asesino de Laken Riley, José Antonio Ibarra, ha avivado el debate sobre seguridad fronteriza y política migratoria.

Retórica y críticas: Biden en el ojo del huracán

El uso del término “ilegal” por parte de Biden para referirse a José Antonio Ibarra generó controversia y críticas, comparándose con la retórica de Trump. Los demócratas, incluida la congresista Delia Ramírez, cuestionaron la elección del término y la viabilidad del proyecto de ley migratoria propuesto.

La defensa de la Casa Blanca y el debate sobre migración

La Casa Blanca defendió la “compasión” de Biden en su discurso y resaltó la importancia de considerar el contexto de sus palabras. Mientras tanto, organizaciones como la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial han destacado los esfuerzos de la Administración Biden en otorgar permisos de trabajo a nuevos inmigrantes.

El caso de Laken Riley no solo ha encendido el debate político sobre la migración y la seguridad fronteriza, sino que también ha puesto de relieve las complejidades y sensibilidades en torno a estos temas cruciales en la agenda estadounidense.

