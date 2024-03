Lele Pons se siente orgullosa por dejar un mal hábito después de 25 años y sube algunas fotos

La famosa creadora de contenido Lele Pons compartió un video en el que mostraba sus uñas largas y cuidadas, algo que para ella significa un gran logro después de tantos años luchando contra este hábito. En la publicación, compartió un mensaje de motivación para todos aquellos que también están enfrentando desafíos similares.

“Después de 25 años mordiéndome las uñas debido a la ansiedad y al TOC, ¡por fin lo he dejado! Los que tienen este mal hábito saben lo difícil que es dejarlo. Espero que este post anima a aquellos que están luchando con este hábito para detener, y no se sienten tan solos. Han pasado 2 meses y hasta ahora no he roto mi meta si cuidas de tu salud mental y haces una prioridad el superarte a ti mismo, superarás muchos obstáculos”, es el mensaje que acompañó la galería de fotos.

Sus seguidores rápidamente inundaron la publicación con mensajes de apoyo y admiración por su valentía al compartir su historia. Muchos compartieron también sus propias luchas con este hábito y se sintieron inspirados por la valentía de Lele.

“Otro poquito más y llega a los dedos de los pies”, “Te entiendo perfectamente! Gracias por compartir esto”, “Yo tenía esa ansiedad, lo que hice fue ponerme unas acrílicas o postizas para q se me olvide y así fue funcionó perfectamente, ya no me las muerdo hace 2 años”, “Gracias por ser portavoz de la salud mental, aquí una psicóloga que te lo agradece”, “¡Tan orgulloso! Yo debería ser el siguiente”, “Lele yo estuve exactamente lo mismo mordiéndome las uñas. Y hace 11 años que ya no, las tengo largas, duras y bellas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Esta victoria de Lele Pons es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para hacer cambios positivos en nuestras vidas y que siempre hay esperanza. Su valentía al compartir su historia sin duda ha inspirado a muchos a hacer lo mismo y a buscar la ayuda que necesitan para superar sus propias batallas internas. ¡Felicidades a Lele por su valentía y determinación!

