Biden “no se disculpó en absoluto” por llamar “ilegal” a un inmigrante, según la Casa Blanca

A pesar de que el presidente Joe Biden dijo que se “arrepentía” de haber usado la palabra “ilegal” en referencia a un inmigrante durante su discurso del estado de la Unión, este lunes la Casa Blanca aseguró que Biden “no se disculpó en absoluto” por su expresión.

“Quiero dejar algo muy claro”, dijo el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Dalton. “El presidente no se disculpó en absoluto. No hubo ninguna disculpa en ninguna parte de esa conversación. No se disculpó. Usó una palabra diferente”.

Eso plantea una discusión sobre si haber aceptado su arrepentimiento se puede interpretar como un pedido de disculpas.

El jueves, durante su discurso en el Congreso, Biden respondió a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien interrumpió al presidente para exigir que mencionara a Laken Riley, la estudiante de Georgia supuestamente asesinada por un inmigrante venezolano que entró de forma irregular a Estados Unidos.

Biden utilizó el término “inmigrante ilegal” en su respuesta.

Posteriormente, en una entrevista con MSNBC el sábado, el presidente expresó su arrepentimiento sobre su expresión al afirmar: “Se trata de personas indocumentadas. No debería haber utilizado ‘ilegal’”.

Críticas por la “disculpa”

El arrepentimiento de Biden fue tomado como un pedido de disculpas por los republicanos.

“El presidente se está acobardando ante su base y mostrando deferencia hacia un hombre que no merece nada”, escribió en X, antes Twitter, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

Y continuó: “Este hombre es un inmigrante ilegal que asesinó brutalmente a Laken Riley. El presidente Biden debería disculparse con la familia de Laken. Qué vergüenza”.

El senador Tim Scott, uno de los nombres que suena como posible vicepresidente de Donald Trump, dijo el domingo que era “repugnante” que Biden se “disculpara”. “Joe Biden está más preocupado por usar la palabra ‘ilegal’ o ‘indocumentado’. La palabra que debería usar es ‘asesino’”, dijo.

