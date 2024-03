Camilo se sincera sobre el bebé que tendrá con Evaluna Montaner: “Lo vamos a tener en casa”

Camilo y Evaluna Montaner son conscientes de que un parto en casa implica ciertos riesgos, pero confían plenamente en la profesionalidad de la partera que los acompañará y en su capacidad para afrontar cualquier eventualidad que pueda surgir. Están seguros de que esta experiencia será inolvidable y que les permitirá vivir un momento mágico y único en sus vidas como familia.

La actriz cuando nació su primera hija la tuvo en una habitación con la ayuda de una partera y sin ningún tipo de anestesia y en esta ocasión no dudó en quererlo hacer de la misma forma: “En el parto de Índigo yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente. Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es: ‘Pon las manos’, no, esto todo un asunto“, reveló durante una entrevista concedida a Molusco TV.

Camilo ha investigado mucho sobre los beneficios de un parto en casa, la conexión emocional que se crea entre los padres y el bebé, la tranquilidad que se siente al estar en un ambiente familiar y cómodo, lejos del estrés de un hospital. Por ello, están convencidos de que este será el mejor lugar para recibir a su hijo, rodeados de amor, paz y armonía.

“Mi esposa me tiene ahí estudiando para poder ayudarla. Mi esposa es lo máximo, es la mujer más virtuosa del mundo, fantástica. Ella es todo. Lo vamos a tener en la casa, eso es lo que quiere Evaluna, Índigo nació en la casa también”, agregó.

Camilo habla del nacimiento de Índigo

“Ese parto fue hermoso, fue uno de mis días favoritos de mi vida, yo sentí que duró como un año porque era muy complicado, empieza siendo una cosa y con el pasar de las horas termina siendo miles de cosas, tú sientes que es todo un proceso de caer de rodillas frente a la inevitabilidad de lo que está por pasar”, mencionó durante la conversación.

Evaluna y Camilo esperando la llegada de su primera hija en 2022. Crédito: Mezcalent

“Cuando quedó en embarazo dijo: ‘Yo jamás viviría un parto que no fuera así en la casa’, qué momento hermoso fue, cocinamos”, manifestó.

