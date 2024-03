Lili Estefan se desvistió en una transmisión en vivo en ‘El Gordo y La Flaca’

El domingo 10 de marzo realizaron la 96° ceremonia de los Premios Oscar, momento donde las mejores películas en diferentes categorías recibieron galardones por el éxito de sus cintas. A su vez, Lili Estefan y Raúl de Molina de ‘El Gordo y La Flaca‘ aprovecharon para vestir elegantemente y conversar sobre lo ocurrido aquella noche.

La química entre Lili y Raúl es innegable, su carisma y simpatía se reflejan en cada segmento del programa. Por ello, los televidentes disfrutaron de comentarios divertidos y análisis agudos sobre los looks de los famosos, los discursos de aceptación y los momentos más memorables de la ceremonia.

Además, Estefan sorprendió a todos al quitarse su vestido rojo y elegante en pleno programa, aunque en la parte de abajo tenía otro, pero más casual y dejó boquiabiertos a los televidentes y a su compañero de set. Este tipo de situaciones inesperadas son los que hacen que sean uno de los programas más entretenidos y populares de la televisión hispana en Estados Unidos.

“Mi reacción al comentario de Raúl todavía no sé si asustó o no”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la red social de la camarita.

“Yo no sé por qué en el mercado latino les gusta siempre estar enseñando el cuerpo en vez de estar vestidas elegantes. Cuando tú ves las cadenas americanas, ninguna de las presentadoras tiene que estar enseñando el cuerpo. Aquí todo el mundo tiene que estar enseñando el cuerpo. No sé por qué es tan importante”, dijo el conductor.

Lili procedió a quitarse uno de los vestidos que tenía puesto y en ese momento dijo: “¿Me permiten? Ya, se acabaron los Oscar”.

Como siempre, Lili y Raúl demostraron por qué son considerados una de las parejas más dinámicas y divertidas de la televisión hispana. Su energía y profesionalismo hacen que cada episodio del espacio de entretenimiento sea una experiencia única e inolvidable para los televidentes.

Internautas reaccionaron al video de Lili Estefan

“Pero Raúl tiene razón, se ve más bonito una mujer vestida con buen porte elegante”, “A mí me gusta escuchar a Raúl siempre, él sí sabe y no anda con cuentos, dándole vuelta al asunto. Muy bien Raúl. Cuando él da su punto de vista es porque él sabe”, “Es lo único sensato que ha dicho Raúl”, “Divina, me encanta”, “Así es verdad, hoy en día las mujeres les falta ropa y salen medias desnudas y es horrible la falta de todo de elegancia”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

