Rodner Figueroa cuenta cuando lo despidieron de Univision y rechazó estar en ‘Suelta La Sopa’

Rodner Figueroa siempre ha tenido papeles importantes en la televisión. A su vez, la venezolana Viviana Gibelli le hizo una entrevista y él comenzó hablando de su salida de Univision: “Para mí fue un alivio que me dijeran ‘no tienes que venir más’ porque entendía que no tenía ya yo que seguir siendo algo que ya no me hacía sentir bien”.

El conductor de televisión aceptó que “hubo factores que contribuyeron a la ebullición de ese personaje”, aunque destacó que “todo lo que dije, de todo lo que actué y cómo me comporté. No me quiero victimizar, no quiero que en ningún momento se malinterprete, yo construí mi carrera a base de un recurso que me funcionó para convertirme en ese Rodner Figueroa de ese momento, entonces yo soy muy responsable de todo lo que dije”.

“Yo lo veo en ciertos colegas míos hoy por hoy y te lo juro, le pido a Dios, ojalá que se den cuenta antes de que caigan en la trampa. Y cuando digo trampa no quiero decir ni dar a entender que le van a tender una trampa, es que la trampa va a ser tu propia lengua porque te sientes en la capacidad porque estás enfrente de una cámara de televisión de ser el juez y el verdugo y en el fondo tú no tienes el más mínimo derecho de opinar en la vida ajena de otro ser humano porque desconoces completamente todo lo que sucede detrás de la vida de una persona”, añadió durante la conversación.

Rodner mencionó que algunos creen que pueden hablar sin contemplación de las personas que integran el mundo del entretenimiento: “Nosotros consideramos que tenemos el derecho de señalar a los artistas porque son figuras públicas. Nadie sabe lo que esa gente vive tras bastidores cuando cierre la puerta de su casa”.

“Me empezó a suceder entonces que los publicistas solicitaban que fuera yo el que entrevistara a sus artistas. Hoy por hoy, de la manera en que yo emito mi criterio, lo hago desde un nivel de conciencia y le pido a Dios que sea él el que permita que hable mi espíritu por mí y no mi ego por mí“, agregó durante la conversación.

El venezolano Rodner Figueroa también trabajó en Telemundo y mientras estuvo en ‘Al Rojo Vivo’ le ofrecieron estar en ‘Suelta La Sopa‘. Sin embargo, tras una experiencia decidió no aceptar.

“Me invitaron en repetidas ocasiones y yo con mucho respeto decliné sentarme en ese set de televisión porque yo dije ‘ya tú no comulgas con eso, tú no puedes…’. El ego antes me hubiera dicho ‘ve para que figures, para que te vean, para que hablen de ti; el espíritu es el que te dice ‘ese espacio no es para ti, no comulgues ahí'”, explicó.

