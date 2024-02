Ariadna Gutiérrez y Aleska Génesis tienen una discusión en la cocina de ‘La Casa de los Famosos 4’

Ariadna Gutiérrez, modelo colombiana, le dijo a Aleska Génesis que ha tenido un cambio de actitud con ella luego de la salida de Gregorio Pernía de ‘La Casa de los Famosos 4’.

En la cocina de ‘La Casa de los Famosos’, la ex reina de belleza le dijo a la venezolana que últimamente no la ha saludado porque no le gusta ser una persona hipócrita, sobre todo luego de que la ex de Nicky Jam apoyara la actitud controversial que varios habitantes del reality show tuvieron con el ‘Titi’, conocido así por el papel que interpretó en ‘Sin Senos No hay Paraíso’.

“No cambié, lo que pasa es que no me gusta ser hipócrita”, le dijo la colombiana a su compañera.

Luego de esto, Aleska Génesis le indicó que sabe que es un juego, pero que ella no puede controlar el comportamiento de los demás. Sin embargo, Ariadna Gutiérrez lamentó que ella haya apoyado la actitud de algunos como Carlos Gómez “El Cañón”.

“Te vi a ti apoyando eso sin ni siquiera tener la delicadeza”, afirmó la colombiana.

Después de esto, indicó que Gregorio Pernía jugó muy bien el juego.

“Yo decidí tomar distancia, con todo el respeto del mundo, pero yo no puedo ser hipócrita”, le advirtió Ariadna Gutiérrez.

Ante esto, la venezolana lo indicó: “Ya lo entiendo, pero solo quiero decirte, y eso sí me dolió, lo dije en las cámaras un poco, yo contigo me la llevo superbien, con Divaza que son los únicos del cuarto Tierra con los que he conectado”.

Al escuchar esto, la modelo colombiana dijo que se han dejado envenenar al escuchar historias falsas por parte de la gente. “Entonces creamos nuestra propia versión que ni siquiera tiene que ver con la realidad y por eso yo me alejé y ustedes tenían mi contacto en ese cuarto para preguntarme lo que yo veía, nunca les iba a mentir, pero saltarse a conclusiones y humillar a la gente así, me dolió”.

La venezolana indicó que para ella sí es bueno saber el motivo de su cambio. “No podemos dejarnos”, dijo.

Sin embargo, el conflicto entre ellas no se solventó, pues Ariadna Gutiérrez dejó a su compañera con la palabra en la boca, dando a entender que no quería avanzar en esa discusión.

