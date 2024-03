Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebraron 15 años juntos y ahora él es rubio

Durante su escapada romántica, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina disfrutaron de masajes relajantes, tratamientos faciales y corporales, así como de baños termales. Además, compartieron momentos íntimos y emotivos, recordando juntos los momentos más importantes de su matrimonio debido a que fue el 28 de febrero cuando cumplieron 15 años de haber dado el “sí acepto”.

En una entrevista reciente, la actriz compartió que a lo largo del tiempo que llevan juntos han vivido momentos difíciles y, a su vez, momentos llenos de amor y complicidad. Asegura que la clave para mantener una relación sólida es la comunicación, el apoyo mutuo y el respeto.

“Te amoooo. Qué buen plan ya me gusto para cada semana“, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en Instagram. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue ver el nuevo tono de cabello del actor, pues ahora es rubio.

Por su parte, Santamarina expresó su amor incondicional por Mayrín y agradeció por todos los momentos maravillosos que han compartido juntos. Se mostró emocionado por celebrar 15 años de matrimonio y afirmó que seguirá luchando por mantener viva la llama del amor en su relación.

Mayrín y Eduardo forman una de las parejas más sólidas y queridas del medio artístico mexicano. Su historia de amor es un ejemplo de perseverancia, compromiso y complicidad. Sin duda, el fin de semana romántico en el spa fue la manera perfecta de celebrar sus 15 años de matrimonio y renovar su amor para los próximos años.

Fans de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina reaccionan

“Santamarina por Dios ese look te hace ver viejo y tú eres demasiado bueno para ese corte”, “Eso se ve espectacular”, “Woow qué tal tu cambio de look es para un personaje o algo?”, “Te ves muy bien con ese pelo. Sé que es para el personaje, pero fue muy lindo, con todo respeto”, “Eres un galán Santamarina! ¡No te queda el cabello rubio”, “Qué felicidad siento de verlos tan felices”, “Me encantó el nuevo look de Eduardo”, “May, felicidades!! Aunque ya te lo dije ayer, te deseo lo mejor hoy y siempre con Lalo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Eduardo Santamarina responde a los rumores de una presunta crisis matrimonial con Mayrín Villanueva

· Mayrín Villanueva habla de la presunta ruptura amorosa con Eduardo Santamarina tras 15 años casados

· Mayrín Villanueva y el extraño regalo de aniversario que le pidió a su esposo Eduardo Santamarina