Migbelis Castellanos relata algunas vivencias que ha tenido con aplicaciones para citas amorosas

En una ocasión, Migbelis Castellanos concretó una cita con un chico que conoció en una aplicación de citas. Aunque todo parecía ir bien durante la conversación por chat, cuando se encontraron en persona, ella se dio cuenta de que no tenían mucho en común y la química simplemente no estaba allí. Además, la engañó en otros aspectos.

“Él decía que era muy francés, medía seis pies… y cuando lo vi, resulta que no. El muchacho lo que andaba buscando era alguien que le diera los papeles porque andaba limpio (que no tenía nada de dinero)”, expresó en una nueva transmisión en ‘Desiguales’.

A Migbelis se le ha visto recientemente con pareja, aunque no descarta el uso total de estas plataformas y podría estar abierta a la posibilidad de conocer a alguien especial a través de aplicaciones de citas. Reconoce que, al igual que en cualquier otra forma de conocer gente, puede haber altibajos y que es importante no desanimarse por una mala experiencia. Sin embargo, dijo que una estrategia puede ser usando la red social de la camarita y explicó la razón.

Migbelis Castellanos en Univision cuenta algunas experiencias. Crédito: Mezcalent

“Siento que es más seguro a través de Instagram porque está el nombre y apellido y puedes hacer un poco de investigación“, dijo la venezolana, aunque recordemos que no es una plataforma que esté especializada en flechar a las personas que ingresen en ella.

Al compartir su historia, la modelo profesional también quiere recordar a quienes utilicen aplicaciones de citas que siempre es importante ser honestos y claros en sus intenciones, así como tomar precauciones de seguridad al conocer a alguien en persona por primera vez. A pesar de los riesgos, también pueden surgir conexiones significativas y relaciones duraderas a través de estas plataformas.

La conductora de televisión aprovechó para destacar que no pone información de su vida en estas plataformas: “En las apps de citas no pongo mi nombre y apellido, solo mi nickname. Así que, si ven a una Migbelis, no soy yo“.

Además, explicaron en el programa que un punto resaltante es avisarle a algún conocido o parientes que van a salir con un extraño, siendo así como deberían indicar algún dato para estar alerta en caso de que se registrara una situación inesperada.

