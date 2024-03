Yordi Rosado comparte un tour por su lujoso apartamento

El presentador mexicano Yordi Rosado acaba de compartir un video en su canal de YouTube donde presume su lujoso apartamento en Ciudad de México. Rosado comenzó el video explicando que muchos de sus seguidores le habían pedido detalles del lugar donde vive.

Al iniciar el recorrido por la propiedad aclaró que actualmente vive solo y que el apartamento es “relativamente pequeño”. También dijo que como la mayoría de los papás divorciados ve a sus hijos algunos días entre semana y fines de semana. Hay que recordar que Rosado y Rebeca Rodríguez fueron pareja en dos períodos de tiempo distintos.

“Estoy cerca a irme a un lugar más amplio”, confesó.

El apartamento tiene pisos de madera y su decoración es bastante sobria, el típico modelo de apartamento de soltero.

Al entrar al lugar se pasa por un pequeño recibidor y al lado izquierdo está la cocina de estilo abierto. La sala de estar, el comedor y la sala de estar están en un mismo espacio y llama la atención los ventanales de piso a techo que ofrecen una impresionante vista de la ciudad.

“A mi me gusta mucho el interiorismo. A mi me gusta mucho hacerle cosas al lugar donde vivo, sentirme cozy. Me gustan los libros de arte, la combinación entre la madera y el cemento”, dice mientras muestra el área del comedor.

La sala de estar y el comedor están divididos gracias a una estantería que Rosado ha decorado con diferentes elementos. Incluyó libros, figuras arts toys, fotos, piedras que reunió durante el Camino de Santiago y más.

Su dormitorio también tiene ventanales de piso a techo y una puerta de cristal da acceso a un balcón privado. También tiene un gran vestido muy bien ordenado por tipos de prenda y color. Por su puesto, el dormitorio cuenta con su propio baño tipo spa.

