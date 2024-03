Ingrid Coronado niega que Fernando del Solar haya otorgado su apartamento a Anna Ferro

La batalla entre Ingrid Coronado y Anna Ferro no ha finalizado, aunque ya han pasado casi dos años de discusiones, abogados y múltiples declaraciones en medios de comunicación.

Coronado y Ferro luchan por un apartamento en Morelos, México, que el fallecido Fernando del Solar compró durante su relación con Coronado y que luego, durante sus últimos meses de vida, compartió con Ferro.

Tras la muerte del presentador argentino el 30 de junio de 2022, Ferro se negó a salir de la propiedad aunque Coronado asegura que está a nombre de un fideicomiso.

Hace poco Coronado dio una entrevista para el programa ‘Venga la alegría’ donde habló sobre las últimas declaraciones que dio la viuda de Del Solar. Ferro dice que el presentado le otorgó la vivienda, por lo que su derecho es quedarse con el lugar.

Coronado niega eso en el programa y dice: “un departamento en un fideicomiso no se puede donar. No se puede donar algo que no es tuyo”. También atacó directamente a la abogado de Ferro, Mariana Gutiérrez: “es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero”.

Durante la misma conversación deja claro que ella no necesita ese apartamento, pues ya tiene un hogar y condiciones económicas suficientes para mantenerse a ella y a sus hijos. Sin embargo, lo que quiere es que sus hijos tengan lo que les pertenece.

Incluso se podría decir que ya se ha dado por vencida con el caso y ha dejado todo en manos de expertos y autoridades, pues declara: “A mí me cayó el veinte que, aunque trate de protegerlos de todo, pues finalmente no puedo protegerlos de todo”.

