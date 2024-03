Jimena Gállego se pronuncia tras el escándalo de Thalí García sobre ‘La Casa de los Famosos’

Hace pocos días Thalí García habló de presuntas situaciones irregulares que aparentemente se habrían registrado cuando ella fue una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos‘, al tiempo que detalló que supuestamente Telemundo fallaría en ciertos contratos. Sin embargo, la conductora Jimena Gállego se vio en la obligación de reaccionar ante lo sucedido.

“Seguramente hay muchos foros en donde lo pueden platicar y muchos lives, en este les pido por favor que no. No es que esté prohibido es que simplemente no es un tema que quisiera yo tocar porque además no es un tema que está dentro de la casa”, dijo a través de las redes sociales.

La presentadora durante una transmisión en vivo añadió que: “Aquí hablamos porque somos fans de ‘La casa de los famosos’ de quienes están adentro y de todo lo que pasa adentro, que es una increíble telenovela de la vida real y es siempre en lo que nos enfocamos acá”.

Jimena Gállego se mostró imparcial tras las acusaciones de Thalí García. Crédito: Mezcalent

Telemundo emitió una misiva en el que niega todas las acusaciones de la mexicana y reafirmaba su compromiso con la integridad y la imparcialidad del programa. La cadena también señaló que todos los participantes firman un contrato en el que aceptan las condiciones del concurso.

“La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García”, reseñó People en Español como parte del comunicado emitido por el canal.

Thalí García el pasado miércoles compartió la grabación de una llamada con una trabajadora de Telemundo. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

García ha recibido tanto apoyo como críticas por parte de sus fans. Algunos la han felicitado por su valentía al denunciar las supuestas irregularidades del programa, mientras que otros la acusan de buscar publicidad a costa de difamar a la producción del reality show que está transmitiendo la cuarta temporada.

En medio de esta polémica, queda en el aire la pregunta de si las acusaciones de Thalí son ciertas o si se trata simplemente de una estrategia para llamar la atención sobre su persona. Lo que está claro es que esta situación ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento y ha puesto en tela de juicio la credibilidad de uno de los reality shows más populares de la televisión hispana.

Sigue leyendo:

· Estos son los famosos que han reaccionado a las acusaciones de Thalí García en contra Telemundo

· Telemundo responde ante las acusaciones de Thalí García, ex habitante de La Casa de los Famosos 4

· Thalí García se va en contra de ‘La Casa de los Famosos 4’: “A mí todo se me prohíbe”