Mayeli Alonso critica el mensaje de Thalí García en contra de Telemundo: ‘Eso es mentira’

La empresaria mexicana Mayeli Alonso habló en una transmisión que hizo en sus redes sociales de la denuncia de Thalí García en contra de la cadena de televisión Telemundo.

En la conversación que tuvo con sus fanáticos, la exesposa de Lupillo Rivera dijo que la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 4’ está mintiendo en varios aspectos.

“No nos dan libretos en ‘La Casa de los Famosos 4’ y es una total mentira que la gente tiene contacto con sus familiares. Eso es mentira, no es verdad eso, lo desmiento totalmente”, comentó para negar que fuera cierto lo que contó Thalí García esta semana.

Mayeli Alonso ex integrante de LCDLF2 desmiente declaraciones de @thaligarce

Pero ella que va a saber de los medicamentos y demás sucesos si solo duro una semana. 😂#LCDLF #Lcdlf4 pic.twitter.com/HlLw87HkGC — Carediablo666 (@carediablo666) March 13, 2024

Además comentó: “No es verdad tampoco que te dan como medicamentos por si te sientes mal y te van a tratar de drogar con eso. Eso es mentira, y nunca te dicen que no digas que no tienes pareja. A mí en ningún momento me dijeron ‘no digas que no tienes pareja, no digas esto’”.

Mayeli Alonso añadió: “Ellos (la producción) quieren conocer la realidad de tu vida y eso es totalmente mentira, les digo porque yo estuve ahí”.

La exparticipante del reality show indicó que tuvo amigos que llegaron hasta la final y en realidad nunca pudieron ver a sus familiares y tampoco les dieron un libreto para que hablaran de ciertas cosas.

“No les dan un escrito que les diga lo que tienen que decir o hacer, es mentira”, destacó.

Pero la mexicana no ha sido la única en desmentir a Thalí García, ya que Laura Bozzo también lanzó un mensaje en el que habló de esta situación.

A través de su cuenta en X, la presentadora peruana de televisión afirmó: “Estoy en shock con las barbaridades que ha dicho Thalí García respecto a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, es todo falso, ¿qué la drogaron? ¿Estamos locos? Estuve en ese programa y ni licor te daban, no lo permito que se mienta así”.

Las declaraciones de la actriz de ‘El Señor de los Cielos’ han sido bastante escandalosas y Telemundo ha reaccionado afirmando que investigarán con detalle las acusaciones que ha hecho.

