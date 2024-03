Ricky Martin revela cómo es la relación con sus mellizos que ya tienen 15 años

Ricky Martin compartió que ser padre ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de su vida y que disfruta cada momento que pasa con sus hijos, aunque en esta ocasión habló solamente de dos de ellos y se trata de los mellizos que ya son todos unos adolescentes, pues tienen 15 años. A pesar de la fama y la agenda apretada, siempre hace tiempo para estar con ellos y brindarles su amor incondicional.

“Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el Zoom aliviana muchísimo”, mencionó en una reciente entrevista que le hicieron en ‘Despierta América’.

El también actor detalló que los dos mayores han sido una gran inspiración para él y que le han enseñado muchísimo a lo largo de los años. Se siente agradecido por poder compartir su vida con ellos y por ser testigo de su crecimiento y desarrollo como personas.

El cantante no quiso profundizar en la vida de los dos más pequeños, aunque no dudó en destacar que los adolescentes lo ayudan mucho: “Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad. Y obviamente tengo a Lucía y a Renn… tengo las energías y estamos saludables, así es que todo es maravilloso”, agregó en una entrevista concedida al matutino de Univision.

El intérprete de ‘La Copa de la Vida’ también confesó que trata de ser un padre presente, que escucha y apoya a sus hijos en todo momento. Destacó la importancia de educar a sus hijos en valores como el respeto, la honestidad y la empatía.

Ricky Martin se siente pleno y realizado como padre de dos adolescentes. A pesar de los desafíos que implica la crianza en esta etapa de la vida, el cantante se entrega con amor, dedicación y paciencia a la tarea de educar a sus hijos y acompañarlos en su crecimiento y desarrollo. Sin duda, la paternidad es una de las facetas más importantes y gratificantes de la vida del puertorriqueño.

Sigue leyendo:

· Ricky Martin habla sin complejos del gran fetiche que tiene en su vida

· Vanessa Lyon defendió a Danilo Carrera tras el ataque de Enrique Santos por hablar de Ricky Martin

· Ricky Martin habría mostrado interés en Danilo Carrera y este le dice: “No juego en esa liga”