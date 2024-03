Conoce a la excreadora de contenido para adultos que quiere cumplir su sueño de ser árbitra de fútbol

Es común que las estrellas del cine para adultos lleguen a un punto en sus carreras en el que deciden cambiar de industria por diferentes motivos. Este es el caso de Elisa Sanches, una actriz XXX brasileña con cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, quien ha decidido dar un giro radical en su vida profesional para perseguir uno de sus sueños: convertirse en árbitra de fútbol.

Elisa expresó su deseo de cambiar de rumbo profesional y tiene previsto inscribirse en los cursos de arbitraje de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ). En una entrevista con UOL, la actriz afirmó que desde que era niña soñaba con ser árbitra.

“Afrontar los prejuicios en el campo es mi mayor temor y lo único que me detiene hoy”, dijo Elisa, añadiendo que “siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de fútbol“, apuntó.

Elisa afirmó que se encuentra en excelente forma física para enfrentar los desafíos del campo y está comprometida a estudiar intensamente para superar las pruebas de certificación. “Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera”.

Es importante destacar que Elisa ya tuvo una experiencia preliminar como árbitra durante un partido de fútbol benéfico en 2020 en Queimados, Río de Janeiro. Este evento fue organizado para recolectar alimentos para organizaciones afectadas por la pandemia.

Esta oportunidad le permitió tener un primer acercamiento a lo que sería su futuro rol en el campo, una experiencia que considera como un primer paso hacia la realización de su sueño. “Recuerdo con mucho cariño este día tan especial de mi vida. Estaba cumpliendo un sueño, aunque no oficialmente, pero pude probar lo que es ser árbitro en el campo”, afirmó.

Elisa también busca enviar un mensaje a todas las mujeres que no se animan a perseguir sus sueños e intentará convertirse en la primera exactriz porno en ser árbitra de fútbol.

Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían. Soy mujer y exestrella del porno, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa; pero aún así estoy muy emocionada. Ya di mi primer paso, que fue elegir mi escuela y mi organización financiera”, relató la exactriz porno.

