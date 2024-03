“Quedará en mi corazón”: Álex Verdugo sobre jugar en México con los Yankees

Los New York Yankees siguen afinando detalles en su Spring Training de cara al Día Inaugural de la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Como parte de su preparación el equipo neoyorquino viajará a Ciudad de México para enfrentar el 24 y 25 de marzo a los Diablos Rojos del México.

Este encuentro tendrá un sabor especial para algunos latinos, y en especial mexicanos, del equipo bombardero. Entre los que ve esta serie en México con especial emoción está Álex Verdugo, quien debutará esta temporada con los Yankees.

Verdugo no nació en México, pero tiene ascendencia de este país e incluso es parte de la selección mexicana de béisbol con la que jugó el reciente Clásico Mundial de Béisbol en 2023. Es por eso que para el jardinero esta serie en el país azteca es muy especial.

“Regresar a México es increíble y espero que sea electrizante, que sean juegos muy divertidos de ver. Muchos buenos jugadores y ellos van a estar emocionados de enfrentarnos”, comentó Verdugo ante los medios sobre los encuentros que disputará en la capital mexicana.

Álex Verdugo en su primer Spring Training con los Yankees. Crédito: AP

Año a años las Grandes Ligas buscan expandir el interés de este deporte llevando encuentros de temporada regular fuera de las fronteras de Estados Unidos. México, Inglaterra, Japón y Corea han sido testigos de esta globalización y Verdugo también la destaca. “Es más para los fans hacer esto en México, llevar a Grandes Ligas y es bueno que MLB haga cosas internacionales“, comentó.

Por otro lado el jardinero de 27 años irá por su primera temporada como jugador de los Yankees, luego de pasar por grandes franquicias como Los Ángeles Dodgers y Boston Red Sox. Ahora tiene claro la responsabilidad que tendrá en vestir el uniforme a rayas.

“Tener en el uniforme las rayas es muy especial. Es una franquicia histórica y significa algo ponerse este uniforme. Ir allá y enfrentar a Diablos me emociona. No hay otra forma de decirlo. Algo muy grande para mí es que la gente que me ve esté orgullosa de que soy hispano y estoy en Grandes Ligas. Quiero a más mexicanos en las Grandes Ligas”, cerró Verdugo.

Víctor González también regresará a su tierra

Otro jugador de los Yankees que tendrá un partido especial será Víctor González, quien también es mexicano y expresó su emoción por volver a su país con el uniforme de los Yankees en este encuentro ante los Diablos Rojos.

“Significa mucho, yo salí de la Academia AHH y jugar en contra del equipo que me dio la oportunidad es fantástico. Es motivante ir a CDMX al equipo que pertenecí. Muchos familiares y amigos van a ir a presenciar ese juego que no tienen papeles para venir. Me motiva eso más a ir y lanzar entradas”, explicó el relevista de la franquicia neoyorquina.

Sigue leyendo:

· Yankees viajarán a Ciudad de México con todo su arsenal ofensivo para enfrentar a los Diablos Rojos

· “Es una serie de ensueño”: Robinson Canó emocionado por enfrentar a los Yankees en México

· Aaron Judge está “seguro” que jugará en el Día Inaugural con los Yankees a pesar de sus molestias físicas