Tras descartar Tommy John, Gerrit Cole asegura que solo se perderá entre tres y cuatro semanas con Yankees

Las últimas semanas en el entorno de New York Yankees habían sido movidas y preocupantes, especialmente por la lesión en el codo derecho de su estrella Gerrit Cole, pero luego que este viernes se descartara la cirugía Tommy John ahora el tiempo de espera para que el lanzador regrese a la acción podría ser mucho menor al que se estimaba en un principio.

Los primeros reportes tempranos de la lesión de Cole indicaban que en total se perdería entre 10 y 12 semanas de acción, regresando hipotéticamente con los Yankees para el mes de junio, pero ahora el tiempo de ausencia se reducirá luego del diagnóstico del cirujano deportivo Neal ElAttache.

Según confesó el propio ganador del Cy Young en la Liga Americana a los medios de comunicación presentes este sábado, la idea es que Cole pueda regresar a lanzar luego de una pausa de tres a cuatro semanas, mientras recibe tratamiento para la inflamación del ligamento del codo.

Para los Yankees la presencia de Cole es vital porque no solo funge como el as de la rotación, sino que también la constancia es fundamental para el equipo, siendo un lanzador que no suele perderse aperturas y que desde 2016 solo se ha saltado aperturas al contagiarse de Covid-19 en 2020.

La noticia es recibida en los Yankees con alegría al no verse tan comprometidos con una posible ausencia prolongada de Cole, días después que Aaron Boone anunciara que los cubanos Néstor Cortés y Carlos Rodón serían los encargados de tomar la bola en los dos primeros compromisos del equipo respectivamente ante Houston Astros.

A pesar de ello, los Yankees esperan ver si pueden concretar la llegada de un brazo más para la rotación, de manera que además de Cortés, Rodón, Clarke Schmidt y el también recién adquirido Marcus Stroman puedan asegurar victorias para los Mulos.

El principal objetivo del equipo para la nueva temporada 2024 de las Grandes Ligas será regresar a la postemporada tras un 2023 dónde finalizaron con récord de 82 victorias y 80 derrotas, siendo está su peor campaña en los últimos 30 años.

