¿Cómo hacerte  dueño de tu salud?, el doctor Carlos Jaramillo revela los secretos para lograrlo

Carlos Jaramillo es médico hispano dedicado a ayudar a las personas a construir la salud y ya son más de 8 millones de seguidores en todas sus plataformas que aprenden en cada charla los secretos para curar y prevenir enfermedades a través de la alimentación, y hábitos saludables.

El doctor Carlos Jaramillo explica a El Diario de Nueva York cuales son esas cosas que debemos comenzar a hacer para cuidar de la salud.

Para el especialista en medicina funcional la salud no es algo cósmico, con lo que se nace sino que somos creadores de la salud que tenemos, y que así como enfermamos nuestro cuerpo tenemos la capacidad, tomando buenas decisiones, de sanarnos.

Este médico colombiano graduado en la Universidad de Harvard y en Yale, se ha convertido un speaker que recorre diferentes ciudades del mundo multiplicando el mensaje de la importancia de la alimentación para construir la salud y con un lenguaje sencillo, trucos que la mayoría desconoce y mucha pasión por lo que hace.

Jaramillo confiesa que no vio venir el éxito que tiene en las diferentes plataformas, donde tiene cerca de 8 millones de seguidores en total, y principal canal donde comparte información de alimentación y salud, y que lo lleva a tener más responsabilidad a la hora de trasmitir sus conocimientos.

Esto lo lleva a “pensar muy bien lo que voy a decir, para qué lo voy a decir, cómo lo voy a decir o qué intención, con qué propósito y que siempre esté anclado a una coherencia de vida”, comenta.

Este médico reconocido mundialmente por ser pionero en la medicina funcional, se enfrenta cada día a ir más allá de lo que algunos pueden calificar como ir contra la corriente. Asegura que no es ir contra la corriente, “pero tampoco tengo porque estar a favor de la corriente con los ojos cerrados porque sí”.

Admite que “ha traído un montón de gente que abre sus ojos y que dice: oiga, interesantísimo, espectacular. Yo quiero seguir por ese camino, quiero aprender más. Quiero darle la oportunidad también de aprender algo diferente algo complementario”.

Pero también están los que no ven con reselo. “Yo sigo muy firme con mi propósito, con mi intención de querer seguir sumando y el que quiera venir a sumar bienvenido y el que no”, está en todo su derecho.

En exclusiva para el Diario de Nueva York, el doctor Jaramillo compartió varios secretos que muchas veces no todos conocen y que él según sus conocimientos y experiencia lo pone al alcance de todos a traves de sus redes sociales y en los cursos y conferencias que dicta.

Cómo alimentar el cuerpo

Las frutas son indispensables en una buena alimentación. Crédito: Shutterstock

Con la habilidad didáctica que lo caracteriza, Jaramillo explica cómo alimentarnos para hacer funcionar el cuerpo con un sencillo ejemplo.

“Me gusta mucho utilizar la analogía de la gente que va a un almacén donde venden aceites, ¿tú coges cualquiera y le pones cualquier a tu carro?. ¿Y tú cogerías cualquier líquido que veas en tu casa para ponerle a las plantas, porque sí?, no, ¿por qué?, porque se mueren”.

“En entonces es cuando se pregunta ¿Y porque le das a tu cuerpo cualquier cosa, que no tengas ni idea qué es?, es lo que permite que tu cuerpo se dañe, se enferme y también te mueres”.

Advierte que desde el miedo se llama la atención para que la gente caiga en cuenta y reflexione y a partir de ahí les muestra el camino. “Y ahora ya que tengo tu atención, pues ven y seguimos trabajando juntos y termino de mostrarte para que te des cuenta cómo desde tus hábitos o destrozas a tu cuerpo” o adoptas hábitos saludables, “a lo largo es decisión de cada uno”.

El boom de las redes

Con más de 4 millones de seguidores en su canal de YouTube, este médico graduado en la Universidad de Harvard, explica que la duda más frecuente que encuentra en su audiencia es que en las redes hay mucha información y la gente no sabe a quién creerle.

“Eso ha existido toda la vida en todo, y yo le digo a la gente no crea en nadie: cree en ti, pero el resto no creas en nadie. Porque andar creyendo en la gente, andar creyendo en ciegamente sin que por lo menos pares por un segundo valides, verifiques, qué es lo que es, de dónde viene esa información puede hacer que cometas errores”.

La recomendación del doctor es probar y validar que es lo mejor para cada uno, y a partir de esa coherencia tomar decisiones. “Ver con qué le fue bien, esto no, con esto estoy de acuerdo, con esto no, probé esto y pude hacer algo. Con esto no pude hacer nada o con esto me fue bien con esto me fue mal y así uno va formando criterio”.

5 hábitos que te ayudarán a ser más saludables

Realizar un cambio de hábitos alimenticios es lo mejor que puedes hacer por tu salud. Crédito: Shutterstock

Para ser más saludables, Jaramillo indica que lo primero que hay que hacer es no consumir “químicos en tu vida y no comas nada de eso, ni siquiera por vergüenza es decir, no. ¿Si te hubieran ofrecido aceite de cocina para ponerle a tu carro. Sin vergüenza, dices que no?”.

Lo segundo es comer de día. “Come mientras esté de día. Si vives en un lugar donde hay estaciones en el verano, pues hasta las 7 de la noche comes. De 7 de la mañana a 7 de la noche”, recomienda.

En tercer lugar, no cuentes las calorías. “Cuenta y aprende sobre tu requerimientos nutricionales y cúmplelos, especialmente con el requerimiento de proteína. Tienes que cumplirlo todos los días; tu cuerpo necesita todos los días comer su requerimiento de proteína y si no lo haces, generarás un grave problema para tu cuerpo”.

En cuatro lugar, menciona que hay que comer muchos vegetales, ya que complementan la alimentación. Recomienda comer muchos vegetales y ensaladas con una gran variedad alimentos. “Para tener buena salud, por lo menos 35 gramos de fibra al día y cuando comemos muchos vegetales para cumplir esa fibra, no solamente estamos comiendo mucha fibra, sino al mismo tiempo estamos comiendo muchos minerales, vitaminas y antioxidantes que están dentro de los vegetales”.

Y quinto lugar,señala, no caer en alimentaciones excesivas, ni extremos, porque hay una tendencia de perseguir dietas de solo piña, solo zanahoria o de solo una sola cosa, que pueden servir para que “un montón de gente se desinflame y van a perder un montón de peso, inicialmente, pero eso no es porque la zanahoria tenga un poder mágico”, sino por lo que estás dejando de comer. “Cuando la gente se vuelve obsesivamente para un lado o una corriente en específico, te equivocas mucho”, advierte.

Jaramilllo recomienda 5 tipos de alimentos que deberías incluir en la dieta: carnes animales , vegetales, frutas, nueces y huevos.

También comenta que un alimento que deberíamos evitar en nuestra alimentación es el azúcar. “Porque si yo controlo el azúcar, la dosis y la frecuencia y sé cuánto comerme, pues yo puedo comer de vez en cuando algo de azúcar. Pero hay cosas que sí, definitivamente no le hacen nada de bien al cuerpo, como los aceites vegetales”.

Secretos que no conocías de cómo comprar en el supermercado

Interior de un supermercado. Crédito: Shutterstock

En una sociedad en donde se maneja tanta información, Jaramillo comparte un consejo práctico a la hora hacer las compras en el supermercado.

“Vas a ir al supermercado, vas a caminar únicamente por la periferia del supermercado. Es decir, entras pasas por las frutas y por los vegetales, vas a recoger frutas y vegetales diversos. ¿Qué hay en la parte de atrás?, usualmente los quesos, no los industriales, sino los quesos artesanales o maduros. Están las carnes, vas a coger carne, pollo y pescado. Si puedes pagar todo, unas nueces que no vengan freídas, almendras, marañones, aceite de oliva, café, sal y buenos condimentos con diferentes especias”.

“A partir de esto vas a construir, vas a empezar a cocinar y combinar diferentes ingredientes. Si tú estás en el mundo de las carnes animales, grandes ensaladas, buena cantidad de fruta, buena cantidad de nueces complementado con aceite de oliva, tomando agua y café, poniéndole suficiente sal a la comida, ni más ni menos, con buenas especies; ahí tienes todo lo que tienes que resolver”.

Los latinos no tienen predisposición a estar enfermos

Las mujeres aumentaron casi el doble de peso que los hombres en un periodo de 10 años. Crédito: Flotsam | Shutterstock

A la comunidad hispana en Estados Unidos, Jaramillo le hace dos grandes recomendaciones: sacarse la idea que tienen algo malo y mejorar la cantidad y calidad de la proteína como fuente de energía.

Asegura que es necesario sacar de “la cabeza que por ser latino estás predispuesto a ser más enfermo. No hay nada malo con nuestros genes. Hasta hace 100 años nuestros indígenas no eran una partida de diabéticos. No hay nada malo con nuestros genes”.

Considera Jaramillo que lo que ha cambiado es que cómo la comunidad hispana, es la que más trabaja en este país, elige sus alimentos. “Desafortunadamente lo que estamos eligiendo, para la sobrecarga de trabajo que tenemos es tomar bebidas azucaradas, comer cereales y (alimentos) ultraprocesados”.

Lo primero es que no hay nada malo con tus genes, lo segundo es dado que somos una comunidad que trabaja tanto en este país. “Así como tenemos un tiempito más para trabajar, deberíamos tener un tiempito más por lo menos para organizar nuestra comida, porque termina pasando que nosotros nos alimentamos de un montón procesado para poder salir de paso y seguir trabajando”.

“También se nos vuelve una cosa muy mental y es que creemos que como venimos de países donde hay escasez. Creemos que darle a nuestros hijos un exceso de comida es de abundancia”, agrega.

Señala que “es como la forma de demostrarles que no hay escasez, y que todo está bien”. Desde su rol de padre, explica que tiene dos niños y que les da todo el amor del mundo, pero les da comida de verdad. “No les doy nada, que no sea comida, no les doy cereal del tigre y ni del tucán y de absolutamente nada”, solo comida de verdad.

Ozempic: un buen medicamento para lo que fue creado

El Ozempic es un medicamento recomendado para tratar la diabetes tipo 2. Crédito: Shutterstock

Al ser consultado sobre el incremento exponencial que ha tenido el uso del medicamento Ozempic, el doctor señaló que “es un buen medicamento para ayudar al paciente que le está costando trabajo moverse por su nivel de obesidad. (Con el medicamento) Lo voy poder empujar hasta que ese paciente ya pueda empezar a hacer ejercicio y pueda empezar a bajar de peso, por sí solo comiendo bien haciendo todo, está hecho para eso”.

No está hecho para que esa sea la excusa inicial para tomarlo simplemente porque quieren bajar unos kilos, indica.

¿Cuál es el problema de este medicamento?, el problema de este medicamento más allá de tener un gran riesgo para desarrollar cáncer de tiroides, el problema más grave que tiene el medicamento es que la suspensión produce ansiedad terrible por comer, entonces la gente va a volver a subir de peso, alerta el doctor.

Cuando a una persona le suspenden el medicamento vuelve a subir de peso.“Este medicamento te lo inyectaste y te hizo perder 10 kilos. Lo dices, pero buenísimo y yo digo no, porque tú tenías 10 kilos de sobrepeso de grasa y perdiste 10 kilos de los cuales seis fueron grasa y cuatro fueron un músculo. Y perdes masa muscular hasta el 40%”.

Esta demostrado que este medicamento hace perder hasta el 40% del peso de masa muscular, hasta el 50%. Esto trae como consecuencia que se empeoré tu composición corporal, porque cuando “recuperes el peso vas a recuperar 10 kilos pero de grasa y se pierde la masa muscular”, agrega.

“Pero de eso nadie dice nada porque este medicamento está pagando congresos, médicos y especialistas. Hay un factor comercial allí, es un buen medicamento, pero hay que usarlo en quien hay que usarlos”, ratifica.

Importancia de la toma de conciencia para procurar la salud

Una dieta balanceada nos aporta las calorías y nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del nuestro organismo Crédito: Shutterstock

Para finalizar el doctor Carlos Jaramillo, envió un mensaje a todos los lectores de El Diario de Nueva York. “Quero recordarle algo que puede parecer muy obvio para algunos, pero para mí no es tan obvio. Y es que no se les olvide que la salud no es algo cósmico que ocurre como que “yo nací o soy de buena salud”, no. Recuerden que yo soy el que daño mi salud, pero también yo soy el que construyó mi salud. Y es que si tú tienes problemas de salud, tú los causaste la mayoría de los problemas. Pero si yo fui el que los causé, yo también los puedo corregir yo”, explica.

“En el mundo que vivimos hay demasiada información para que tú puedas empezar a hacerte el dueño de tu salud y construir tener la vida que tú quieras, pero eso se hace es tomando decisiones y trabajando sobre la información y aplicarla”, concluyó.

Sigue leyendo: