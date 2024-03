Steve Cohen afirma que los New York Mets darán “una sorpresa” este año

Los New York Mets vienen de una decepcionante campaña en la que invirtieron mucho dinero sin obtener resultados, sin embargo, su propietario Steve Cohen, ha afirmado que todo eso quedó en el pasado y este año lucen como “una potencia” y podrían dar la sorpresa.

Cohen, que está en su cuarto año como propietario del conjunto de Queens, presentó este domingo ante los medios de comunicación, lo que espera que sea un equipo sostenible a largo plazo apoyado en la forma en que reforzó sus granjas y las mejoras que hizo en el equipo grande para este año.

“Me hubiera gustado tener más temporadas exitosas. Pero no es fácil… Siempre he dicho que quiero un sistema de liga menor sostenible. Eso no crece en los árboles. Entonces toma tiempo”, expresó Cohen sobre sus primeros años al mando de la organización neoyorquina.

En cuanto al sistema de ligas menores, el empresario multimillonario tampoco se guardó nada sobre sus elogios. “Por primera vez, diría que estamos comenzando a lucir ‘como una potencia’”.

Steve Cohen llegó a los Mets en el 2021 y de inmediato se hizo sentir utilizando su chequera para realizar grandes contrataciones, sin embargo estas no dieron el resultado esperado y desde mediados de la temporada pasada ha comenzado a actuar con mayor cautela.

En la fecha límite de cambios del año pasado, salió de algunos jugadores con grandes contratos como son los casos de Max Scherzer y Justin Verlander con la intención de reducir la nómina.

Para esta temporada ha creado la figura en su equipo de presidente de operaciones especiales de béisbol, misma que asumió David Stearns, quien inmediatamente comenzó a trabajar logrando contrataciones de bajos costos y a corto plazo, además fue el responsable de contratar al venezolano Carlos Mendoza como el nuevo mánager.

“Hemos hablado de ser competitivos, y mis expectativas son que lo seremos. Pienso que este club luce bastante bien. Creo que las expectativas por fuera son bajas, y creo que demostraremos un repunte para dar una sorpresa”, sentenció Cohen.

