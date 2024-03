Adamari López y la doctora Nancy Álvarez chocan tras dar su opinión sobre la infidelidad

Adamari López es una de las conductoras del programa ‘Desiguales’, espacio donde también comparte con la doctora Nancy Álvarez y el pasado lunes no coincidieron con las opiniones sobre el tema que estaban hablando y se trataba de la infidelidad.

El tema surgió a raíz de un estudio que reveló que más del 50 % de las personas en una relación de pareja han sido infieles en algún momento de su vida. Las opiniones en el panel estaban divididas: mientras que algunos argumentaban que eso es una traición imperdonable que rompe la confianza durante el vínculo, otros señalaban que en algunas ocasiones puede ser entendida como un error humano y que es posible superarla con trabajo en la relación.

“Yo pienso que una vez se pierde la confianza de una amiga o de una pareja es irrevocable, eso no vuelve”, comenzó diciendo la puertorriqueña.

La doctora Nancy Álvarez habló sobre la infidelidad, considerando en que es experta en esos temas. Crédito: Mezcalent

La doctora Nancy fue la primera en intervenir, señalando que la infidelidad es una decisión personal y que no puede ser justificada bajo ningún argumento. A su vez, mencionó que uno de los pasos en una situación como esta es disculpar lo ocurrido, pero tampoco se debe normalizar.

“Hay que perdonar, pero no hay que quedarse y no hay que volver a confiar“, le respondió Adamari.

Álvarez siguió hablando sobre ese tema que sin duda generó un debate y es que añadió que “hay mujeres que nunca hacen chacachaca con su marido y los hombres no juegan con esa v*ina“.

La expareja de Toni Costa mostró su completo desacuerdo y manifestó: “No hay chacachaca, pues entonces el marido tiene que ser lo suficientemente honesto y decirme me voy porque no hay chacachaca en vez de pegarme los cuernos porque es muy fácil pegar los cuernos, pero no es fácil hablar de verdad enfrente de la persona. No voy con eso. No hay confianza y no vuelvo ahí”.

