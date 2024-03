Adams niega acusación de agresión sexual en 1993 e insiste en que demanda no afecta su desempeño como Alcalde

Luego de la demanda interpuesta contra Eric Adams por una exempleada de la policía que lo acusa de presuntos actos de agresión sexual ocurridos en 1993, cuando el mandatario era oficial del NYPD, este martes el Alcalde hizo frente a los señalamientos, y negó rotundamente haberlos cometido.

El mandatario fue bombardeado con decenas de preguntas sobre las acusaciones y de manera reiterativa insistió en que su carrera pública de 40 años, en los que además de ser burgomaestre ha sido legislador y presidente del condado de Brooklyn, son su mejor respaldo para defender su nombre. Adams estuvo a tono con la misma defensa que mostró en noviembre del año pasado cuando se conocieron los presuntos hechos.

“Quiero ser extremadamente claro: eso (las alegaciones) no sucedió. Eso no es quien soy yo, conocen mi personalidad, yo conozco mi personalidad“, respondió el alcalde Adams en una conferencia de prensa en la sede de la Administración Municipal. “Eso no pasó. No recuerdo haber conocido nunca a esta persona durante mi tiempo en el Departamento de Policía (…) Mi vida ha sido un libro claro y abierto durante casi 40 años”.

En un momento de la conferencia, el Alcalde dejó claro que nunca ha dicho que no conoció a la presunta víctima de agresión sexual sino que no recuerda haberla conocido.

En la demanda contra Adams por agresión sexual, Lorna Beach-Mathura, exasistente administrativa de la policía de Nueva York, quien actualmente reside en Florida, solicita $5 millones de dólares, al tiempo que suministró detalles gráficos del presunto hecho, del que dijo ocurrió en el carro del hoy Alcalde, quien en aquel momento le habría solicitado que le practicara sexo oral en un terreno baldío al que la llevó y la forzó a poner su mano sobre su “pene erecto”. En 1993 Adams era líder de la Asociación de Guardianes de la Policía de Nueva York de la Oficina de Tránsito.

Además de manifestarse sobre las acusaciones en su contra, el mandatario local presentó un balance positivo sobre la gestión que ha realizado en los últimos dos años desde que tiene las riendas de la Ciudad, y restó importancia al caso legal como algo que pueda afectar el desempeño de sus labores.

“Voy a seguir concentrado y trabajando (…) Miren los resultados, el crimen ha bajado, los empleos han aumentado. Somos la ciudad más segura de Estados Unidos. Mostramos resultados y seguimos moviéndonos en la dirección correcta. Cuando asumí como Alcalde sabía que siempre pasan cosas y como Alcalde tengo que estar preparado para no caer en distracción y estar enfocado y seguir adelante”, dijo el líder neoyorquino. “Este Alcalde puede seguir con el trabajo y sigo enfocándome en ser un buen líder, pero cosas pasan en toda administración”.

Adams recalcó que las acusaciones no van a alterar el resto de su alcaldía y mencionó que aunque los hechos de los que lo acusan ocurrieron antes de ser mandatario, el equipo legal de la Ciudad se encargará de los asuntos relacionados con la demanda. Adams no contratará abogados privados y usará los de la Ciudad, pagados por los contribuyentes.

“Quiero decirles a los neoyorquinos que voy a continuar haciendo mi trabajo de sacar a la ciudad de la crisis… voy a mantenerme enfocado, sin distracciones y trabajando, y el equipo legal se encargará de los demás aspectos de esto”, dijo el político.

La jefa de esa oficina, Sylvia O. Hinds-Radix, quien en varias ocasiones intervino para evitar que el Alcalde respondiera ciertas preguntas sobre el caso, explicó que el Departamento Legal tiene discreción para determinar si representarán a un empleado de la ciudad en una demanda, y que en este caso consideraron que la oficina de gobierno debería representar al mandatario.

Hinds-Radix explicó que los abogados de la ciudad están obligados a representar a los empleados de la oficina de tránsito que se fusionó con la policía de Nueva York.

“El abogado de la corporación tiene, según la ley y los estatutos, la capacidad de evaluar y tomar una determinación. Nos hacemos esa pregunta si se acusa a un oficial de policía de haber hecho algo”, acotó la defensora.

