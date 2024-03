Agentes encubiertos del NYPD aumentan operativos para pescar a “colados” del metro y sindicados de delitos

Entrar al sistema de transporte de la Ciudad de Nueva York sin pagar se ha ido convirtiendo en una práctica cada vez más común que realizan entre 400,000 y hasta 600,000 usuarios del metro, de los más de 3.2 millones que diariamente usan el tren, lo que le cuesta a la MTA pérdidas anuales cercanas a los $700 millones de dólares.

Puertas de emergencia en estaciones de la Gran Manzana parecen en ocasiones “entradas libres” para pasajeros que ingresan sin MetroCard. Y aunque agentes encubiertos del NYPD han aumentado sus operativos para frenar a evasores de tarifa, la Uniformada reconoce que es otra manera de garantizar la seguridad pública; así buscan arrestar a personas que tengan cuentas pendientes con la justicia o aquellos contra quienes pese alguna orden de captura, o sindicados de delitos.

Así ocurrió el jueves pasado en la estación Hunts Point, en el condado de El Bronx, donde más de una docena de agentes del NYPD, vestidos de civil, estuvieron varias horas al lado de torniquetes de ingreso y salidas de emergencia, “pescando” a pasajeros que se colaban sin pagar.

“Saltar el torniquete o entrar al sistema de tránsito por una salida de emergencia sin pagar, es considerado robo de servicio, un delito menor en el estado de Nueva York, pero la razón por la que nosotros reforzamos esa ley en varias estaciones problemáticas, es para mostrarle al público que estamos ahí y también porque hacemos muchos arrestos por robo de servicios que llevan a otros crímenes, como posesion de armas o encontramos a personas que tienen órdenes de arresto, u ofensas sexuales”, aseguró el capitán Alexander Shopiro, oficial del NYPD, que coordinó el operativo en el que fueron arrestados 4 evasores, con solicitudes previas de las autoridades. A otros 24 se les impusieron multas de $100.

El uniformado advirtió que los operativos del NYPD están encaminados a que sigan reduciendo los índices de criminalidad en el metro, y que haya mayor orden.

“El mensaje que queremos envíar es que el sistema de transporte es seguro y queremos que la gente obedezca la ley (…) y muchos de los que vienen a cometer ofensas en el tren no pagan la tarifa. Por eso hacemos presencia en las entradas”, agregó el Capitán Shopiro. “Infracciones son infracciones y tienen gran impacto. La gente quiere estar segura, y entrar sin pagar simboliza desorden, la gente quiere un sistema ordenado. Estamos aquí por seguridad pública. La seguridad pública es número 1”.

Operativo de agentes encubiertos del NYPD en la estación Hunts Point de El Bronx contra evasores de tarifas y sindicados de delitos con cuentas pendientes. Foto: Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Datos del NYPD revelan que tan solo el año pasado se impusieron 120,000 multas en operativos de evasión de tarifas a la entrada del metro, casi 50% más que en 2022, cuando se registraron 80,597 comparendos y los arrestos pasaron de 1,897 a 4,450, 134% más, línea que continúa este 2024.

José Espinal, uno de los oficiales encubiertos que estuvo en el operativo en Hunts Point, recalcó que el objetivo principal de esas acciones del NYPD en estaciones del metro es “frenar un poco el crimen” en paradas del tren en las que “normalmente pasan muchas cosas” y donde es necesario mostrar más presencia policial. Insistió en que los arrestos solo se dan cuando hay evasores con cargos pendientes o son solicitados por alguna autoridad, tras verificar historiales. Al ser parados todos los evasores deben presentar alguna identificación.

“Normalmente se les da un ‘ticket’, pero cuando chequeamos los perfiles y vemos que hay una orden de algo, tenemos que ir al proceso de arresto, o si vemos que un juez los está buscando, o si cometieron un crimen en el pasado y detectives los requieren. Aunque no nos vean, siempre estamos ahí de una manera u otra para proteger a la gente”, dijo el agente, de origen latino, vestido con ropa holgada y sin uniforme, quien a los ojos de muchos “colados”, no parecía policía.

“El arresto es para quien tiene algo pendiente y en el caso de quienes no tengan una identificación, lo llevamos al precinto, y eso no significa que está siendo arrestado, sino para buscar el nombre o para que llame a alguien que compruebe su identidad”, manifestó el policía, recalcando que las autoridades no pretenden atacar a quienes no pueden pagar. A pesar de que el NYPD considera que la evasión de tarifas es un delito menor, consideran que frenarlo, es frenar de paso la comisión de eventuales delitos más serios.

Juan Adames, uno de los 24 usuarios del metro que recibió una multa en la parada del metro de Hunts Point por colarse a través de la puerta de emergencia, a pesar de tener que pagar $100, asegura que apoya los operativos contra evasores de tarifa que hace el NYPD en estaciones. Sin embargo, dijo que nunca antes había entrado al metro sin pagar.

Operativo de agentes encubiertos del NYPD en la estación Hunts Point de El Bronx contra evasores de tarifas y sindicados de delitos con cuentas pendientes. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Yo la verdad venía hablando con mi hermana por el celular y me pasé por la puerta sin darme cuenta. Estoy pasando un mal momento en mi vida por mi salud. Estaba elevado. Esta es la primera vez en mi vida que me meto al tren sin pagar. Yo me considero un ciudadano modelo, y por eso voy a pelear el ‘ticket’ a ver si me lo perdonan. No tengo cómo pagar esos $100″, dijo el dominicano, quien trabaja en una ferretería. “Obviamente a uno le duele que le pongan un ‘ticket’, pero creo que los policías están haciendo su trabajo y eso está bien que lo hagan, porque muchos están abusando siempre sin pagar, y así también pueden capturar a otros que cometen cosas más serias. A mí me pararon y me trataron con respeto, para qué voy a hablar lo que no es“.

Y a pesar de que la amplia mayoría de evasores multados reconoció su error, y muchos afirmaron que entran al metro sin pagar porque no tienen dinero para poder costear el valor del pasaje de $2.90, otros mostraron molestia y hasta afirmaron estar siendo parados en “un acto de racismo y discriminación”.

“¿Por qué paran a unos y a otros no?. Están atacando a los pobres. Yo no tengo dinero ni trabajo y no puedo pagar por un servicio de mier.. que debería ser gratis, y que es muy malo”, dijo un joven que entró sin pagar, quien aseguró no estar dispuesto a pagar la multa que le impuso la policía. Arrojó el comparendo al piso, bastante enojado y se fue de la estación maldiciendo.

Operativo de agentes encubiertos del NYPD en la estación Hunts Point de El Bronx contra evasores de tarifas y sindicados de delitos con cuentas pendientes. Foto: Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Mary Vega, residente de Hunt Points, quien presenció la reacción del evasor, no solo criticó su proceder sino que pidió medidas más severas para quienes se “colen” en el metro.

“Esto que hace la policía no es racismo ni discriminación. Aquí todos somos pobres y muchos de esos policías incluso a veces le perdonan a unos la multa.Los dejan entrar y no les ponen ‘tickets’. Hay que pagar y ya“, dijo la usuaria puertorriqueña. “Ojalá pusieran policías en todas las entradas para que se acabe esa vagabundería de meterse sin pagar. Está bien que haya policías aquí. Muchos me dicen que estoy equivocada, pero todo el que entra tiene que pagar. Además la policía ayuda a atrapar delincuentes en las estaciones”.

Recientemente, con el fin de combatir la delincuencia en el transporte, la policía de Nueva York incorporó más de 1,000 agentes por día al sistema de metro, hecho que según el NYPD logró una caída del 15.4% en la delincuencia. La Uniformada advierte además que los arrestos en el sistema de transporte público, que representan menos del 2% de todos los delitos graves cometidos en la Gran Manzana, han aumentado aproximadamente un 45% en lo que va del año.

Cabe recordar que neoyorquinos de bajos ingresos que no puedan costear los precios de la MetroCard, pueden aplicar al programa “Tarifas justas” (Fair Fares NYC), y pagar la mitad del precio, iniciativa vigente que agentes del NYPD que detienen a evasores no informan que existe o incluso desconocen.

La Administración Municipal asegura que el programa de las MetroCard subsidiadas está diseñado para ayudar a personas solas que ganen $14,580 al año o menos, y familias con ingresos de hasta $50,560, dependiendo del número de integrantes. Para obtener más información o tramitar las solicitudes, los neoyorquinos interesados pueden hacerlo a través del sitio web de la iniciativa, llamar al 311 o visitar una de las cinco locaciones que hay en todos los condados de la Gran Manzana, donde el personal puede ayudar a hacer la diligencia.

Operativo de agentes encubiertos del NYPD en la estación Hunts Point de El Bronx contra evasores de tarifas y sindicados de delitos con cuentas pendientes. Foto Edwin Martinez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Datos

400,000 a 600,000 usuarios del metro cada día entran sin pagar

13% de los pasajeros en promedio no pagaron para entrar al metro en el último trimestre del 2023

119,653 multas impuso el NYPD a pasajeros que entraron al metro sin pagar en 2023

80,597 fueron las multas en el 2022

50% casi fue el incremento de las multas entre 2022 y 2023

4,453 fueron los arrestos de personas que no pagaron tarifa el año pasado

1,897 fueron los arrestos realizados en operativos de evasión de tarifas en 2022

134% se incrementaron los arrestos a evasores de tarifas

3.2 millones de usuarios en promedio usan el metro cada día

1,000 millones de pasajeros montaron en metro en 2023

$700 millones al año es la pérdida actual de la MTA por evasores de tarifa

$230 millones anuales eran las pérdidas en el 2020 por quienes no pagaban

24 multas impuso el NYPD en el operativo del jueves 14 a evasores de tarifas en la estación Hunts Point de El Bronx

4 evasores fueron arrestados tras verificarse que tenían ordenes de detención pendientes, eran reincidentes o no tenían identificación

Encubiertos del NYPD detienen a evasores en Hunts Point mientras otros se colan. Foto Edwin Martínez.