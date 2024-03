Alejandra Espinoza habla de sus inicios en la televisión y su impacto negativo

Alejandra Espinoza reveló que durante un momento particularmente difícil en su vida, sufrió una crisis de ansiedad que la llevó a pedir ayuda profesional. La presión constante de ser figura pública y tener que cumplir con las expectativas de los demás la llevó a sentirse muy abrumada.

“La ansiedad es casi indescriptible y muy difícil de expresarla a alguien que no la sufre“, dijo en una entrevista a Alejandro Chabán.

“No me di cuenta hasta que yo regresé a mi casa que yo me había perdido, fue buen feo, fue bien horrible, porque no me encontraba. Estuve muy mal, siempre fui alegre, y no sabía lo que sentía“, añadió durante la conversación con el venezolano.

“Yo tuve un ataque de pánico espantoso en Las Vegas… estaba celebrando con Aníbal nuestro aniversario, súper tranquilos… estábamos cruzando de un casino a otro y yo pensé que me iba a morir, empecé a sentir todo lo que yo creía que era un ataque al corazón, los brazos con hormigueo, un dolor horrible en el brazo, el corazón se me iba a estallar, no podía siquiera explicarle a mi esposo… cuando yo llegué al baño, empecé a llorar y le estaba pidiendo a Dios que por favor me dejara ver a Matteo, estaba tirada en un baño pidiéndole a Dios que nada más quería ver a Matteo”, expresó.

Alejandra Espinoza y ‘Nuestra Belleza Latina’

“Me molestaba que me dijeran ‘bruta’ porque era una de las palabras que más me decía la gente. Cuando yo gano Nuestra Belleza Latina yo no estaba preparada para trabajar en televisión, pero de tonta no tenía nada”, manifestó tras haber sido la triunfadora de un concurso lleno de encanto.

La exreina comentó que encontró apoyo en su familia y en el trabajo con su terapeuta para superar esta crisis. Aprendió a establecer límites y a priorizar su bienestar emocional por encima de todo: “A mí me afectó muchísimo. Los primeros dos años cuando trabajé en televisión me hicieron mucho daño, al grado que no quería trabajar en televisión. Yo lloraba, me afectó demasiado”.

“A partir de enero empecé a perder mucho peso porque me entró una pasión irracional con correr. Nunca voy a entender cómo la gente puede ser tan cruel. Siempre van a encontrar algo malo, algo negativo, algo que no les gusta”, dijo.

