Gabriel Soto responde a las declaraciones de Geraldine Bazán tras ella hablar de infidelidad

La mexicana Geraldine Bazán habló de una experiencia sentimental que le ocurrió hace varios años y se trata de algo que pasó con Gabriel Soto e Irina Baeva. Por ello, el actor no puso en duda el hecho de responder tras las graves declaraciones.

“(Irina Baeva y yo) no tenemos que reaccionar de ninguna manera“, explicó el padre de Elissa Marie y de Alexa.

En cuanto a Irina, a pesar de todas las críticas y ataques que ha recibido por ser señalada como la tercera en discordia en la relación de Geraldine y Gabriel, ha sabido mantenerse firme y seguir adelante con su relación con Soto. Aunque su camino no ha sido fácil, ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida que no se deja afectar por los rumores y chismes del mundo del espectáculo.

Irina Baeva siempre ha sido vista como la causante de la separación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Crédito: Mezcalent

“Eso ya pasó hace muchos años y las cosas se tergiversan, y, acuérdense, siempre hay dos caras de la moneda. Es la mamá de mis hijas, es inevitable (que no hable de mí)”, añadió frente a los medios.

En definitiva, la vida amorosa de Geraldine, Gabriel e Irina ha estado llena de polémicas y rumores, pero han sabido sobrellevar las críticas y seguir adelante con sus vidas, enfocándose en lo que realmente importa: su propio bienestar y el de sus seres queridos.

Geraldine Bazán habla de la infidelidad

“Les voy a decir una cosa, a mí me pasó algo que fue muy público que a veces hasta la gente se dio cuenta antes que yo porque en redes sociales lo que hacían era de la parte de la chica hacerme saber a mí que eso estaba pasando y ahí yo todavía di el beneficio de la duda y lo hablé directamente y me dijeron ‘no te preocupes, no va a volver a pasar’. Y me volvieron a montar en redes sociales ‘te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene’. Obviamente, mi relación era algo mucho más serio, formal, importante, entonces yo no podía dejarme llevar por (…)”, mencionó la actriz en ‘La Casa de los Famosos’.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto producto del amor que sintieron llegaron a tener dos hijas. Crédito: Mezcalent

