Selena Gómez estaría considerando vender su marca Rare Beauty; está valorada en $2 mil millones de dólares

A más de 20 años de iniciar su fructífera carrera, nadie puede dudar que Selena Gómez se ha hecho de un lugar dentro de la competida y feroz escena artística mundial. Y es que además de su trayectoria dentro de la música, Gómez también se ha destacado como una prodigiosa actriz. Sin embargo, y aunque muchos no lo sepan, Selena ha logrado forjar un sólido camino dentro de la industria empresarial, el cual podría crecer gracias a su empresa de cosméticos Rare Beauty.

Y es que de acuerdo con diversas fuentes cercanas a la actriz de raíces latinas, Gómez estaría considerando vender Rare Beauty a raíz al interés de un grupo de banqueros por hacerse con la empresa.

Cabe mencionar que de acuerdo con el sitio web especializado, The Business of Fashion, Rare Beauty fue nombrada como una de las empresas más buscadas durante el 2024 gracias a su valoración de más de $2 mil millones de dólares.

Selena Gómez se encuentra grabando la nueva temporada de “Only Murders In The Building”. Crédito: Cuenta Oficial de X de Selena Gómez | Cortesía

Selena Gómez se “gradúa” como empresaria

Según lo revelado por las fuentes cercanas a la intérprete de “Single Soon”, Gómez habría contratado a un grupo de asesores con la finalidad de evaluar ofertas para su compañía de cosméticos.

De igual manera, la artista tendría el firme deseo de, en caso de vender Rare Beauty, continuar siendo parte de la empresa dentro de otro puesto. Hasta el momento, tanto la cantante como su equipo se han negado a hablar respecto al tema.

Iniciada en 2020, Rare Beauty se ha convertido, hasta el momento, en una de las empresas de cosméticos de mayor proyección y crecimiento dentro de los últimos años. Y es que parte de su gran éxito parte de la aplicación de cosméticos líquidos con herramientas mínimas.

Cabe mencionar que gracias a las redes sociales, en este caso TikTok, uno de los productos de la empresa, su rubor, alcanzó gran popularidad e impacto en la comunidad digital tan solo un año después del lanzamiento de la marca.

Selena Gómez se encuentra dentro de una relación con el productor Benny Blanco. Crédito: Cuenta Oficial de X de Selena Gómez | Cortesía

Además de su labor detrás de Rare Beauty, Selena Gómez también ha logrado posicionar otra de sus marcas, Wondermind, dentro del terreno de la salud mental. Con tan solo dos años desde su fundación, esta empresa ha logrado una valoración actual de más de $200 millones de dólares gracias a sus funciones como productora de programas de Netflix Inc., Warner Bros. Discovery Inc., entre otros.

Además de sus funciones en el mundo empresarial, Selena Gómez prepara el lanzamiento de un nuevo álbum durante este año luego de lanzar, hace unas semanas, su sencillo “Love On”. De igual manera, formará parte de la nueva temporada de la serie “Only Murders In The Building”, además de ser productora de la secuela del show “The Wizards of Waverly Place”.

