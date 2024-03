Selena Gómez anuncia el inicio de rodaje de la nueva temporada de su serie “Only Murders In The Building”

Selena Gómez ha dado el banderazo de salida del inicio de rodaje de la nueva temporada de la serie “Only Murders In The Building”. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una fotografía en donde aparecen las rosas blancas que sus co protagonistas, Steve Martin y Martin Short le regalaron como parte del reinicio de grabaciones.

Estamos muy felices de estar de vuelta contigo, con amor, Steve y Marty” Steve Martin y Martin Short – Actores

Ante el “detalle” de los actores, la cantante decidió capturar el arreglo floral y colocarle la leyenda “Día 1”, dejando en claro que el trío de actores, nominados a los Globos de Oro, en sus respectivas categorías, ha vuelto al trabajo.

Selena Gomez is back on set filming for ‘Only Murders in the Building.’ pic.twitter.com/ImDYIH75sW — Pop Base (@PopBase) March 1, 2024

Selena Gómez vuelve al set de grabación

Cabe destacar que previo a la revelación del detalle floral de Martin y Short, Selena Gómez ha revelado en entrevistas previas la enorme “química” que existe entre los tres: “Nuestra dinámica es realmente muy sincera en cierto modo. Son divertidísimos. Todo lo que hago con ellos es simplemente una experiencia divertida”.

En sus mismas intervenciones, la intérprete de “Single Soon” también reveló que ha sido fanática del trabajo de ambos actores desde años atrás gracias a su diversidad de películas. Asimismo, ha mencionado, en otras entrevistas, que incluso fuera del set de grabación, el grupo de actores suele pasar momentos agradables y divertidos.

Lo anterior ha quedado de manifiesto luego de la revelación de diversas fotografías en donde se ve a Selena Gómez presentar a su novio, Benny Blanco, a los actores durante la alfombra roja de los Globos de Oro en semanas anteriores. Y es que aunque parezca un gesto de cordialidad, cabe resaltar que en aquel momento, la cantante no había aparecido públicamente con Blanco.

Para la cuarta temporada del show de Hulu, Gómez, Martin y Short contarán con la añadidura de grandes nombres de Hollywood como las actrices Molly Shannon, Eugene Levy y la estrella de origen latino Eva Longoria.

Selena Gómez fue nominada al Globo de Oro por su actuación en “Only Murders In The Building”. Crédito: Mezcalent

Selena Gómez se enfoca en su carrera como actriz

Drante una entrevista previa en el podcast SmarLess, la artista de origen latino reveló su intención de enfocar su carrera enteramente a la actuación debido a que su plan nunca fue convertirse en cantante, por lo que tiene toda la intención de “asentarse”.

Empecé a divertirme mucho con la música y luego hacer giras fue muy divertido. Pero estaba haciendo mi programa de televisión al mismo tiempo, y lo encontré muy divertido, así que seguí adelante, pero cuanto mayor me hago, más me gusta, me gustaría encontrar algo con lo que asentarme adelante”. Selena Gómez – Actriz

De igual manera, y durante la misma entrevista, la cantante reveló que tiene el objetivo de lanza un último disco, algo que ha comenzado a llevar a cabo tras el lanzamiento de su nuevo sencillo llamado “Love On”.

En recientes semanas, la actriz ha revelado, de manera esporádica, parte de sus planes dentro de la actuación. Y es que además de su vuelta a la serie “Only Murders In The Building”, la artista también dará vida a la cantante Linda Ronstadt en una biopic próxima a filmarse. De igual manera, y aunque su participación estará enfocada, principalmente, en la producción, Gómez formará parte de la secuela de la serie que la catapultó a lo más alto de Hollywood: “The Wizards of Waverly Place”.

