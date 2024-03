Selena Gómez celebra el cumpleaños de Benny Blanco con una serie de fotos y videos que refuerzan su amor

Luego de que Selena Gómez revelara su relación con el productor musical Benny Blanco, a través de sus redes sociales en diciembre de 2023, todo ha sido “miel sobre hojuelas” para la popular pareja de estrellas.

Y es que gracias a la diversidad de fotografías que ambas celebridades suelen publicar en sus plataformas, en donde se les ve compartiendo diversos momentos y realizando actividades juntos, no cabe duda que los músicos están disfrutando de su relación a pesar de la gran cantidad de críticas que recibieron al inicio de su noviazgo.

Por lo anterior, y con motivo del reciente cumpleaños de Blanco, la cantante de origen latino decidió felicitarlo a través de un tierno mensaje así como una serie de imágenes que comprueban su buen momento.

Selena y Benny disfrutan de su amor

En la publicación en cuestión, Selena “rescata” una diversidad de fotografías que los artistas han compartido anteriormente así como un par de imágenes nuevas de la pareja.

De igual manera, y como el corolario perfecto del post, la también actriz publicó el siguiente mensaje:

¡Feliz cumpleaños bebé! Tu resistencia emocional, tu disposición positiva, tu increíble talento (eso me deja boquiabierta), tu innegable humor y tu amoroso y bondadoso corazón me matan por completo. Te amo. Selena Gómez – Actriz

Luego de la publicación de Gómez, un gran número de usuarios y seguidores de la cantante mostraron su entusiasmo y felicidad por la pareja. Incluso, hubo quienes hicieron énfasis en lo “picante” de las imágenes de las estrellas, al grado de que algunos señalaron que sus imágenes estaban “fuera de lugar”: “esas son fotos que prefiero no ver, no son necesarias”, “muy linda ella y todo esas fotos están de más”, entre otras.

A raíz de los comentarios, otros fanáticos de la cantante no dudaron en mostrar su aún descontento con la relación que mantiene con Benny al mencionar frases como: “él no te conviene Sel, no es el indicado para ti” y “sigue sin cuadrarme ese chico para ella”.

Cabe mencionar que a pesar de no hablar directamente sobre él, Selena Gómez ha mencionado en diversas entrevistas el gran apoyo y amor que Blanco le ha brindado.

Selena Gómez se encuentra actualmente en el proceso de filmación de la nueva temporada de su serie “Only Murders In The Building”. De igual manera, y gracias al reciente estreno de su sencillo “Love On”, la cantante reveló que revelará su nuevo disco este mismo año.

La actriz también dará vida a la cantante Linda Ronstadt en una biopic a estrenarse en 2025 además de fungir como productora ejecutiva de la secuela de la serie “The Wizards Of Waverly Place”.

