Alejandra Espinoza la hoy conductora de El Gordo y la Flaca quedó paralizada por ataque de ansiedad

Alejandra Espinoza estuvo compartiendo en el podcast de Alejandro Chabán. La hoy conductora de “El Gordo y la Flaca”, por el cumpleaños de Lili Estefan, contó que sufrió de un ataque de ansiedad severo, que la dejó paralizada estando en Las Vegas. Los síntomas fueron tan fuertes que todo su cuerpo quedó paralizado.

“Tuve un ataque de pánico espantoso en Las Vegas. Estaba celebrando con Aníbal nuestro aniversario, súper tranquilos, estábamos cruzando de un casino a otro y empecé a sentir lo que yo creí que era un ataque al corazón”, contó la actriz y conductora de televisión, según reportó Mezcal TV.

También agregó: “Los brazos con mucho hormigueo, un dolor horrible, sentía que el corazón me iba a estallar, no podía ni siquiera explicarle a mi esposo”. “Cuando llegué al baño del hotel, empecé a llorar y le estaba pidiendo a Dios que por favor me dejara ver a Matteo, era lo único que quería, volver a ver a mi hijo”, dijo Alejandra al borde del llanto.

Todo volvió a la normalidad para Alejandra Espinoza una vez volvió a casa y pudo retomar su vida cotidiana. También estar de nuevo junto a su hijo le dio las fuerzas necesarias para ir mejorando poco a poco. Ahora bien, es importante recordar que los ataques de pánico son impredecibles, y en ocasiones llegan aún cuando uno menos lo espera. Suelen ser confundidos con ataques cardíacos porque los síntomas son muy similares, lo que genera más ansiedad en la persona, lo cual intensifica los dolores que se perciben en el pecho.

Espinoza reconoce que todo lo que pudo haber desatado en ella esta situación es el hecho de tener que haber aprendido que todo le tiene que afectar. ¿A qué se refiere? Alejandra decidió ser actriz, por esta razón dejó a un lado su carrera como conductora. En el proceso de las comunicaciones ella era de las que no permitía que las críticas la afectarán, pero en la actuación dejarse afectar por las emociones ayuda a interpretar. Ese cambio la dejó totalmente vulnerable y expuesta a nivel emocional.

Por otra parte, tuvo mucho peso en su estado el haberse mantenido separada de su hijo durante muchos meses mientras grababa su última novela. El lazo que posee con Matteo es tan fuerte que no estar junto a él, probablemente le genera ansiedad.

Es importante, además, que las personas que viven este tipo de situaciones, además de estar sabedores de lo que les pasa, conversen con algún terapeuta que les permita sacar todos aquellos temores o preocupaciones que podrían estar alimentando esta situación. El estrés también podría ser otro gran motivador que activa el gatillo y desencadena todo este tipo de efectos emocionales en una persona.

Más allá de cualquier situación es importante tratar de mantener la calma, de conversar y sobre todo tener en cuenta que los ataques de ansiedad son tratables, y por esto mismo hay que ir a terapia.

La pasión de Alejandra Espinoza

A principios del año 2023, Alejandra Espinoza compartió en redes sociales su emoción porque su esposo y su hijo le habían regalado una inscripción para participar en el Maratón de París y, aunque se había estado preparando para ello, tal parece que no lo podrá realizar de la forma en que ella hubiera querido.

En su momento comentó que el problema para dicha carrera era que su pierna derecha estaba lastimada. Todo lo dijo estando al borde del llanto: “Mañana es mi maratón, hoy en la noche cuando se vayan a acostar oren por mí y pídanle a Dios que me dé fuerza. Estoy lastimada de la pierna derecha y eso significa que no voy a poder hacer el maratón como yo quisiera, voy a hacerlo como pueda. Voy con todo, pase lo que pase y dure lo que dure, voy a terminar este maratón”.

