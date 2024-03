Chiquis demanda a su tío Juan Rivera por difamación y exige una millonaria compensación

Chiquis ya no está dispuesta a tolerar una difamación más por parte de su familia y esta vez en concreto de parte de su tío Juan Rivera.

La demanda como tal fue interpuesta en la ciudad de Miami y exige como compensación no menor a un millón de dólares. El documento legal expone que la demanda es por difamación y en ella solicita a la corte se condene a Juan Rivera por daños generales y especiales sufridos debido a las declaraciones difamatorias de éste. Se sabe que todo surgió a raíz de los derechos de autor que el empresario exigen en torno al tema “Abeja Reina”.

Ahora bien, la intérprete asegura en esta demanda que el músico y empresario ha intentado, con todas las entrevistas que ha realizado en torno a este tema, básicamente “difamarla de manera maliciosa”.

La acusación que el ex habitante de La Casa de los Famosos 3 ha realizado desde hace varios meses es básicamente por plagio. El hermano de Lupillo Rivera incluso ha señalado a Chiquis por no realizar los pagos correspondientes al compositor musical Bobby Castro, quien, según éste, funge como coautor de dicha canción.

Janney Marín, nombre real de Chiquis, ha destacado en su demanda todas las entrevistas que Juan Rivera realizó en programas de Telemundo como: “La Mesa Caliente”, “En Casa con Telemundo” y “Hoy Día”.

Qué dice en la demanda

Es importante destacar que según la demanda de la intérprete, ésta alega que el demandado le ha causado daños, los cuales incluyen daños generales, específicos y especiales en un monto que actualmente no se conoce, pero que se considera que no es inferior a un millón de dólares. Incluyendo daños a la reputación profesional de Chiquis, a su posición en la industria de la música y a la ganancia no percibida.

Juan Rivera, por otra parte, afirma que tiene derecho a regalías por dicha canción, ya que él también funge como co-autor. Sobre los pagos que dice merecer, al día de hoy siguen impagos.

Es importante recordar que desde hace un par de años, Chiquis decidió desligar su nombre artístico del apellido Rivera. La joven cantante ha empezado en la música queriendo destacar por sus propios esfuerzos musicales y no por el apellido que le corresponde y heredó además de su madre “La Diva de la banda”, Jenni Rivera.

En este camino, ha interpretado muchas canciones. Ha publicado muchos videos musicales y ha sido con el trabajo realizado en Abeja Reina, que su nombre empezó seriamente a despuntar en la industria. Por esta razón Chiquis defiende con tanto ahínco dicho tema. Eso sí, a diferencia de su pariente, ella no ha recurrido a ningún medio de comunicación para hablar al respecto. Al contrario, ha guardado silencio y decidió única y exclusivamente hablar mediante la vía legal.

Resta esperar cómo se desarrollará todo este tema y ver hasta qué punto llega todo este nuevo proceso legal.

