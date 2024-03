Eduardo Santamarina revela la reacción de Mayrín Villanueva tras ver su radical cambio de look

El actor Eduardo Santamarina de 55 años ha sido conocido por su versatilidad y talento en la pantalla, y ahora, con su nuevo look rubio, seguramente seguirá sorprendiendo a su público y demostrando que siempre está dispuesto a renovarse y probar cosas nuevas en su vida personal y profesional.

Mayrín Villanueva, esposa del destacado actor, ha expresado su opinión sobre el cambio de imagen de Eduardo y ha asegurado que le gusta verlo experimentar con su apariencia. Aunque al principio le sorprendió verlo con el pelo rubio, ha apoyado la decisión de él y más si de trabajo se trata.

“La primera vez (que estoy de rubio), me dice mi mujer: ‘Ya es esta cosa de chavorruco’“, fueron las palabras que le manifestó la madre de su hija en ‘Hoy’, con quien lleva 15 años de matrimonio.

La primera vez que Eduardo Santamarina mostró su look fue celebrando sus 15 años de boda junto a Mayrín Villanueva. Crédito: Mezcalent

Por su parte, Santamarina se vio emocionado por el cambio y aseguró que se siente renovado y listo para enfrentar nuevos retos en su carrera. A pesar de las críticas y comentarios negativos, el actor ha demostrado que está feliz con su nueva apariencia y no le importa lo que piensen los demás.

“Lo que pasa es que estoy en un proyecto. Ando en prueba y error porque hay un proyecto que viene para unos cuatro meses, entonces andamos en este look”, dijo el mexicano durante una entrevista concedida al mencionado espacio.

Eduardo también mencionó la reacción de su hija: “Mi hija cuando me vio, se agarró y tal cual se tapó la cara y dijo: ‘Ay papá, ¿por qué te haces eso?'”.

“Santamarina por Dios, ese look te hace ver viejo y tú eres demasiado bueno para ese corte, uhi..”, “Woow qué tal tu cambio de look es para un personaje o algo?”, “Te ves muy bien con ese pelo. ¡Sé que es para el personaje, pero fue muy lindo, con todo respeto”, “Eres un galán Santamarina!! No te queda el cabello rubio”, fueron algunas de las reacciones registradas en uno de los post más recientes.

