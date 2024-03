Fans de El Gordo y la Flaca le dicen a Raúl de Molina: “No queremos que te vayas nunca del programa”

En las redes sociales de “El Gordo y la Flaca” los fans se manifiestan a diario y no sólo opinan de las noticias que comparten en el show, sino sobre el trabajo que realizan los conductores del mismo, es decir: Raúl de Molina y Lili Estefan.

El día de ayer el conductor vivió uno de los momentos, quizás, más incómodos de su programa. A tal punto que estalló en contra de la producción del show, al instante. La situación no pasó inadvertida, desde luego, para su público, quienes no han dudado en reaccionar para brindarle tanto apoyo como empatía, pero también aprovecharon a dejarle un mensaje directo tanto al conductor como a Univision, aunque sea de manera indirecta.

¿Problemas en El Gordo y la Flaca? Raúl de Molina estalla en contra de la producción, estando al aire

Entre los comentarios de los fans, se leen mensajes como este: “Mi Rauli, ya no te enojes… No queremos que te vayas nunca del programa. Tú eres ‘El Gordo y la Flaca’. Tú eres el programa, please, please, please”.

En las redes sociales de El Diario de Nueva York, en donde contamos todo lo que pasó ayer, hubo quienes opinan como Raúl, destacando que en ocasiones se les olvida a los productores que hay talento que lleva años construyendo un nombre en la industria, y que a esto se le debe respeto. Apoyan además que el show en esencia son los comentarios que tanto Raúl y Lili brindan de nota en nota por esto mismo se llaman “El Gordo y la Flaca”.

Se desconoce si la reacción de Raúl ha tenido o tuvo alguna reacción a nivel de dirección. Lo que sí es cierto, es que el público espera que esto no vuelva a suceder, porque su conductor estelar ha dejado en claro que esto en primer lugar no le parece gracioso, pero además tampoco considera que sea en efecto algo que pueda describirse como una broma.

La ausencia de Lili en “El Gordo y la Flaca”

Es importante mencionar que hoy es el cumpleaños de Lili Estefan. Por esta razón la conductora no estuvo compartiendo la conducción del programa junto a Raúl de Molina. Ya que decidió festejar en casa junto a su familia. Hoy, por lo mismo, fue Alejandra Espinoza la que tomó el lugar de “La Flaca”.

Su público aprovechó para manifestar todo su cariño con mensajes como este: “Muchas felicidades mi “Flaca”, que Dios te bendiga siempre y que cumplas muchísimos años más”.

Sigue Leyendo más de El Gordo y la Flaca aquí:

· ¿Problemas en El Gordo y la Flaca? Raúl de Molina estalla en contra de la producción, estando al aire

· Lili Estefan se desvistió en una transmisión en vivo en ‘El Gordo y La Flaca’

· VIDEO: El mal chiste de Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca