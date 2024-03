¿Problemas en El Gordo y la Flaca?, Raúl de Molina estalla contra la producción, estando al aire

Maria Celeste Arrarás aplaude la reacción de Raúl de Molina. Hoy el conductor de El Gordo y la Flaca estaba comentando algo cuando sus palabras fueron interrumpidas para presentar el video de otra nota. Al regresar del corte “el gordo” no pudo más y estalló en contra de la producción alegando que lo que le hicieron se le hacía una terrible falta de respecto. “Bravo Raúl”, dice Arrarás en apoyo a su amigo y compañero.

El video se ha compartido en la cuenta oficial de Instagram oficial de Las Top News, Mandy Fridmann su CEO y Managing editor, nos compartió el material en el que se puede escuchar todo lo que Raúl de Molina dijo estando al aire:

“Me quitan del aire mientras estoy hablando… ¡Me parece triste que este show que fue creado para mi y para Lili desde hace 25 años y que se trata de lo que nosotros hablamos… que venga un productor que empezó aquí hace tres o cuatro años, que no tiene ni la menor idea de lo que es El Gordo y la Flaca y que a una persona que lleva 30 años en el medio le corten al estar hablando de algo y se vayan a comerciales porque quieren meter 20 historias… para que uno no pueda hablar!”

“Y después se quejan de cómo le va a los programas. De verdad que no entiendo la falta de respeto… Yo fuera un productor, nunca en mi vida se me ocurriría…”, agregó indignado el reconocido conductor de Univision. Después de estas palabras, Lili Estefan lo interrumpió queriendo hacerle ver que tal vez todo fue una broma. Él se negó a aceptar dicho comentario alegando que estaba molesto porque además esto no se le hacen por primera vez y ya está cansado de esta situación.

Raúl de Molina concluyó su desahogo publico con estas palabras: “No creo que es un chiste, si fuera yo el que estuviera a cargo del show lo botaba ya mismo”.

Vale decir que desde hace meses existe el rumor de que el programa será cancelado. Algunos al ver lo que ha pasado hoy asumen que estas podrían ser señales del final. Sin embargo, aún se desconoce si todo lo que se dice sobre el cierre de ciclo o cancelación del mismo es algo real o inventado, pero luego de esta penosa situación el rumor crece y se extiende, sobre todo y tomando en cuenta la reacción de Clarissa Molina a una pregunta reciente sobre dicho tema en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro.

¿Univision cancelará ‘El Gordo y la Flaca’?, Clarissa Molina responde

