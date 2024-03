Rosalía lanza una playera, con motivo del aniversario de “Motomami”, con una polémica indirecta a Rauw Alejandro

Rosalía ha aprovechado su más reciente post para lograr dos objetivos: festejar el segundo aniversario de lanzamiento de “Motomami” y enviar una nueva indirecta a su ex pareja Rauw Alejandro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la española publicó una serie de fotografías, referentes al disco “Motomami”, en donde celebró un nuevo aniversario de la publicación de su material discográfico, el 18 de marzo de 2022, además de revelar el “corazón, la mente, el alma, la voz, el cuerpo entero” para su realización así como agradecer a sus fanáticos por recibirlo de la mejor manera.

Sin embargo, y como parte de la celebración, la intérprete de “Despechá”, también lanzó a la venta una serie de artículos, en donde un elemento en particular llamó la atención de sus seguidores debido al contundente mensaje que estaría dedicado al ex prometido Rauw Alejandro.

¿Rosalía aún no perdona a Rauw Alejandro?

Entre la diversidad de prendas lanzadas por la española, que aún no salen a la venta pero que ya han comenzado a agotarse debido al proceso pre venta, la camiseta con un pequeño perro de raza chihuahua al centro se convirtió en la más comentada por la frase en ella.

Y es que alrededor de la imagen del pequeño canino, la artista europea decidió incluir la frase: “Sé que tú no me has olvidao”. Vale la pena mencionar que esta serie de palabras se desprenden de la canción de la misma española, “Candy”, sin embargo, también ha sido relacionada como una nueva indirecta de Rosalía al cantante puertorriqueño.

La playera de Rosalía se encuentra agotada. Crédito: Cortesía

Esta no sería la primera vez en la que Rosalía envía una indirecta a su ex pareja, ya que durante su presentación en la pasada entrega de los Latin Grammy 2023, la española interpretó el tema “Se Nos Rompió El Amor”, una canción con un mensaje de nostalgia y dolor.

De igual manera, la cantante lanzó en sus redes sociales, en días pasados, una serie de imágenes acompañadas con el mensaje “¿Los recuerdos solo existen si alguien se acuerda de ellos?”, el cual ha sido vinculado con su antigua relación con el puertorriqueño.

Cabe mencionar que luego de su tan sonada ruptura en junio del 2023, tan solo unos meses después de haberse comprometido, ambos cantantes fueron relacionados con un gran número de rumores respecto a las razones de su rompimiento, siendo la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro la más comentada.

Posterior a su separación, la cantante española ha decidido guardar silencio, contrario a lo hecho por el puertorriqueño, quien mencionó que no le fue infiel a Rosalía además de revelar que su relación con la española ha sido de unas de las mejores en su vida.

