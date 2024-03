Adamari López revela el truco que tiene para organizar su gran cantidad de zapatos 

La presentadora boricua de televisión Adamari López se caracteriza por ser una apasionada de los zapatos, pero esto le trae una complicación y es ¡cómo organizar tanto calzado!

En su cuenta en Facebook, la conductora del programa ‘Desiguales’, que transmite Univision, dio algunos detalles de cómo hace para que no se le desordene.

“Mi gente linda, yo llego de grabar o estar en el show y si me llevo zapatos de la casa, pues tengo que volver a organizarlos de grabar y trato de hacerlos inmediatamente porque sino siento que se me hace un revolú en el clóset, yo siento que tengo que sacar cosas porque tengo demasiadas cosas en el clóset”, dijo.

Adamari López fan de la organización

La boricua mostró cómo hace al llegar a casa y, según explicó, al llegar de grabar, se quita los zapatos y luego los va organizando en el lugar en el que va para que luego no se le haga difícil encontrarlos.

“A veces me da tiempo, a veces no, yo suelo ser superordenada y me gusta organizarlo yo porque si yo lo organizo yo sé dónde lo voy a buscar, si no lo organizo no sé dónde queda”, indicó.

Adamari López explicó que trata de aprovechar al máximo el espacio porque tiene muchos pares de zapatos.

En su organización hace clasificaciones por tacones o color para agilizar el proceso de elección.

“¿Díganme si ustedes son tan quisquillosos o si a ustedes no les importa”, dijo la boricua en el material para luego mostrar cómo arregla el clóset.

Debido a lo minuciosa que es, bromeó con que de seguro había algún usuario que la llamara odiosa por hacer este trabajo de organización.

“Este como ven, es una botita, no va donde van todos estos otros que son de una misma marca y un mismo estilo”, afirmó la boricua.

Además de esto, indicó en la publicación: “En esto me puedo pasar yo o me puedo distraer un buen rato. No es que tenga tiempo para perder, pero es que me agobia la mente y no puedo”.

En el video, la famosa dijo que en ocasiones se compra zapatos del mismo estilo, pero en diferentes colores, porque se siente cómoda con estos o le gusta cómo le quedan.

