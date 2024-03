Best Buy cerrará 39 tiendas en Estados Unidos en los próximos dos años

Best Buy confirmó el cierre de 24 sucursales en todo Estados Unidos durante 2024. Además, se anticipa que entre 10 y 15 tiendas adicionales cerrarán sus puertas en 2025.

La noticia, reportada por el portal KABC-TV, ha generado una ola de nostalgia y preocupación entre los consumidores.

Clientes y fanáticos de la tienda compartieron en redes sociales su pesar por el cierre de estas sucursales.

Algunos dijeron que es el final de las tiendas físicas, ya que cada vez más personas prefieren hacer sus compras en línea.

“Las tiendas físicas siempre lucharán contra el mercado en línea. Best Buy no es diferente. No tienen nada que realmente ofrecer que no puedas pedir en línea y recibir el mismo día o al día siguiente”, dijo un cliente, de acuerdo con el diario The Sun U.S.

Best Buy está siguiendo los pasos de otras cadenas importantes que cerraron sus puertas. Este es el caso de Fry’s, que cerró todas sus tiendas en 2021, y Circuit City, que hizo lo mismo en 2009.

“Todas mis tiendas favoritas han desaparecido. Supongo que la nueva era de compras es en línea“, dijo otro cliente.

Aún no se han especificado cuáles serán las tiendas de Best Buy afectadas por estos cierres.

Matt Bilunas, el director financiero de Best Buy, dijo: “Como parte de nuestra práctica continua, seguiremos cerrando tiendas tradicionales existentes durante nuestra rigurosa revisión de tiendas a medida que sus arrendamientos vayan venciendo”.

También tienen planeado cerrar entre 10 y 15 tiendas durante el 2025.

Macy’s también anunció planes para cerrar 150 tiendas en tres años, y se espera que cientos de tiendas Family Dollar cierren este año, junto con varios locales de Walmart.

Sigue leyendo:

– Qué tiendas estarán cerradas y cuáles estarán abiertas el domingo de Pascua

– 8 beneficios gratuitos que puedes conseguir en The Home Depot y no sabías

– Walmart cerrará tres supermercados más en 2024