Danilo Carrera reveló la identidad de su novia 15 años menor que él y te mostramos fotos

Danilo Carrera ha comentado en varias ocasiones lo importante que es para él encontrar a alguien con quien compartir su vida y sueños, y parece que finalmente lo ha encontrado en Isabella Fernández. Ambos disfrutan de actividades juntos, como salir a cenar, viajar y tener largas conversaciones.

“Es una chica espectacular y tiene este carisma increíble. Es una chica que donde pisa deja huella”, dijo a ‘Diario Extra’, tomando en cuenta que la pareja se conoció cuando estaban filmando una película que lleva por nombre ‘Only in CDMX’.

“Había química desde siempre, por lo menos de mi lado, desde que nos vimos y creo que de su lado también. Y sí, en la película nos conocimos, pasamos mucho tiempo juntos, pero no estuvimos juntos (en el rodaje). Hay una atracción que no puedes evitar, aunque yo no hubiera querido estar con ella hubiera terminado con Isa porque hay esa atracción, hay una química”, hecho que se registró luego de un tiempo de haberse conocido.

Danilo Carrera habla de su relación

“Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí. Es así, tal como yo, te hace bromas. Estoy tan contento, estoy tan enamorado realmente que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible, que sea nuestro y que no tenga nada que ver nadie más que no sean nuestras familias con esto, porque sí llega el momento en el que empiezan a meterse en la relación, a hablar”, mencionó el actor ecuatoriano a Alejandro Chabán.

Fernández tiene 20 años y actualmente se encuentra estudiando actuación en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa.

Sin duda, esta nueva relación ha llenado de felicidad a Danilo, quien se encuentra en un momento muy especial en su vida. Desde ‘El Diario NY’ le deseamos a esta pareja todo lo mejor en su camino juntos y que esta relación siga siendo un pilar importante en sus vidas.

