Eugenio Derbez habla de Televisa y asegura estar “vetado” en la empresa

Eugenio Derbez se pronunció por este veto y cree que se debe a diferencias creativas y discrepancias con algunos directivos de la empresa. Aunque ha intentado negociar su regreso a Televisa en diversas ocasiones, no ha logrado llegar a un acuerdo satisfactorio y sigue sin poder trabajar en proyectos para la empresa.

A pesar de esta situación, él ha logrado mantenerse activo en la industria del entretenimiento a través de proyectos independientes y colaboraciones con otras productoras. Su éxito en plataformas como Netflix y en el cine internacional demuestra que su talento trasciende fronteras y que su carrera sigue en ascenso, a pesar del veto en Televisa.

“Sí, si estoy vetado (de Televisa). (Los ejecutivos) dicen que no estoy vetado, públicamente, pero si se fijan, acabo de hacer promoción de (la película) Radical que sale en ViX, que fue una película de Videocine (empresas filiales de Televisa) no fui a Hoy, ni a ningún noticiero, ni a ningún programa de Televisa. Nos cancelaron faltaron seis horas. Y se los dije a los de ViX ‘estoy vetado’, nada más que lo quieren aceptar. ¿Creen qué me preocupa?”, dijo frente a los medios de comunicación.

Eugenio Derbez promocionando su filme ‘Radical’. Crédito: Mezcalent

Derbez se mantiene firme en sus decisiones y convicciones, sin dejarse intimidar por este tipo de represalias. Sabe que lo más importante es mantenerse fiel a sus ideales y seguir trabajando en lo que ama, independientemente de las opiniones que puedan tener algunos sectores de la sociedad.

Además, el actor y productor ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos, logrando el reconocimiento y el cariño del público tanto en México como a nivel internacional. Por lo tanto, no le preocupa que una empresa decida boicotear sus películas, ya que confía en la calidad de su trabajo y en el respaldo de sus seguidores.

Aunque la noticia del veto ha generado sorpresa y consternación entre sus seguidores, Eugenio se mantiene optimista y confiado en que podrá superar esta dificultad y continuar brillando en la industria del entretenimiento.

