La Casa de los Famosos 4: Así fue la fuerte discusión entre Maripily y Ariadna, ¿por Lupillo?

En La Casa de los Famosos 4 tenemos tres habitaciones: agua, tierra y fuego. Desde la primera semana el cuarto tierra se fue convirtiendo en el favorito del público porque tienen de todo: amistad, amor, intrigas, comedia y mucho drama. Sin embargo, parece que hay ciertos “dramones” dentro de la casa que el público ya no está tolerando.

Ayer por la noche, Maripily Rivera se enfrentó a su compañera de cuarto, Ariadna Gutiérrez, dedicándole duras palabras enfrente no sólo de sus compañeros sino también de Serrath. Mientras que la boricua se dedicó a decirle de todo a la colombiana, ésta se limitó a repetir en reiteradas ocasiones: “La familia no se trata como tú tratas a la gente”.

Aquí el video en el que se puede ver una parte de este fuerte enfrentamiento:

Para empezar, Maripily le pidió a Ariadna que deje de comportarse como una santa, “porque santa no eres y no te vengas a hacer la boba porque tampoco boba eres”, declaró. Luego la acusó de haberse pegado a Lupillo, asegurando que por esta razón “El Toro del Corrido” se pegó a la colombiana.

Maripily Rivera asegura que son sus compañeros de cuarto los que siempre han querido humillarla y no al revés. Desde la perspectiva de la boricua ella sólo se defiende. Sin embargo, para los que ven el 24/7, todo lo que está pasando con María del Pilar Rivera Borrero es inseguridad y celos.

Todas las semanas, los martes y los miércoles los habitantes del cuarto tierra viven y son incluso víctimas de las crisis de Maripily. Sin embargo, las películas expuestas anoche por la producción desvelaron cómo ésta daña la imagen de sus compañeros frente al resto de la casa. El público lo ha visto y el público ya no lo está soportando.

Clovis Nienow, La Divaza, Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera están cansado y aceptan que si Maripily ya no quiere ser parte de tierra que así sea. No están dispuestos a seguir cargando con las emociones desbordadas de una compañera que no tiene misericordia de ellos a la hora de exponerlos con toda la casa, con tal de asegurar que ella juega sola. Frase que además, Maripily vive diciendo y repitiendo desde el día dos.

“Maripily no cambia”, “Antes era Thalí, después fue Cristina y ahora es Ariadna… ella quiere toda la atención de Lupillo”, “Siempre es el mismo drama con ella, todas las semanas se vive la misma tensión en toda la casa por su culpa”, “Maripily no respeta a ninguno de su cuarto”, “Maripily ya me tiene cansas”, “No se puede confiar en Maripily”, “Dejaré de votar por MP”, “Cómo es posible que siga atacando a todas las mujeres que se acercan a Lupillo”, “¿Será que Maripily está celosa?”, “Maripily siempre quiere ser el centro de atención”, “Maripily Rivera ya me tiene cansada… si se quiere ir que se vaya, ella sólo busca perjudicar al cuarto tierra y eso no se lo vamos a permitir, jamás”: estas son solo algunos de los comentarios que los seguidores de La Casa de los Famosos 4 están realizando en las redes sociales en contra de Maripily Rivera.

El público ahora la quiere fuere del show.

