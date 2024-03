Erislandy Lara asegura que el Canelo Álvarez no tiene oportunidades contra David Benavídez

La polémica sobre el nuevo rechazo que le realizó el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez a David Benavídez para no enfrentarse contra él el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, sigue generando respuestas por parte de algunas figuras vinculadas al mundo del pugilismo y el más reciente de todos estos en pronunciarse al respecto fue el peleador cubano Erislandy Lara.

El campeón mundial cubano fue cuestionado durante una entrevista ofrecida para FightHype sobre la decisión del Canelo en no enfrentarse contra el ‘Monstruo Mexicano’ y aseguró que el campeón indiscutido no desea enfrentar a su compatriota debido a que no tendría ninguna oportunidad para vencerlo al considerar que Benavídez tiene una mejor condición física y mayor fuerza con el que derrotaría cómodamente al tapatío en un enfrentamiento profesional.

“Benavidez es un boxeador muy peligroso ahora mismo en las 168 libras. Yo creo que es un monstruo, no creo que Canelo tenga ninguna oportunidad de ganarle a Benavidez así sea lo que le paguen, pero creo que está pidiendo mucho dinero”, expresó Erislandy Lara en sus declaraciones.

“Benavidez es un boxeador muy alto, un boxeador joven, que tira mucha cantidad de golpes, un boxeador fuerte. Y creo que sí puede meter en problemas a Canelo. Canelo es un boxeador que mide 5’3-5’4 (menos de 1.70, piensa Lara). Para el tamaño de Benavidez, creo que puede tener muchos problemas”, concluyó Lara.

Estas palabras por parte del pugilista cubano surgen luego de que esta semana el propio David Benavídez lanzara un duro mensaje contra el Canelo Álvarez al asegurar que nunca habría aceptado una pelea contra él a pesar así le ofrecieran la suma de $200 millones de dólares, esto debido a que previamente su equipo rechazó la oferta de $55 millones de dólares para poder enfrentarlo en los próximos meses.

“Si no tengo nada que ofrecerte, ¿por qué estás pidiendo 150-200 millones para pelear con alguien que no vale nada? Ojalá después de que ganes ese dinero te sobre para que te compres un par de huevos”, escribió Benavidez en sus redes sociales.

“Tal vez, quien sabe, pero él no trajo nada a la mesa para mí… pero si algún promotor con el que trabaje viene conmigo y me dice: ‘Te ofrezco 150 o 200 millones de dólares’, esa sería la única razón por la que pelearía con él porque lo único que aporta son 25 libras más”, concluyó el azteca.

Sigue leyendo:

–Jaime Lozano se muestra sereno tras el triunfo ante Jamaica y descarta favoritismo contra Estados Unidos

–David Benavídez lanza dardo contra el Canelo Álvarez: “Ojalá te sobre dinero para que te compres huevos”

–Henry Martín se une a las críticas sobre Gerardo Martino en la selección mexicana