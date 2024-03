Maripily Rivera se gana críticas luego de la nominación en ‘La Casa de los Famosos 4’ 

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera ha sido tendencia esta semana por la nominación que hizo en ‘La Casa de los Famosos 4’, en contra de Lupillo Rivera, con quien comparte en el cuarto Tierra.

Esta decisión le ha traído muchos comentarios en contra, ya que consideran que cometió una traición contra su equipo.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities han dejado cientos de comentarios en contra de la boricua, considerando que fue egoísta al salirse de la alianza que empezó desde los primeros días del programa de telerrealidad.

“Maripily por soberbia y prepotente traicionó a Tierra nominando a Lupillo, por no saber escuchar a su equipo. Eso no se hace, pues, antes de él había muchos más por quien votar”, “Ni cómo defender a Maripily, terminaste traicionando a tu cuarto Tierra”, “Team Tierra estará mucho mejor y más unido sin Maripily”, escribieron algunos usuarios.

Otros afirmaron: “Bye, Maripily, para que aprenas que necesitas de un equipo para llegar a la final”, “Cambio de planes, Cristina todavía no. Maripily, fuera por traicionera. No sabe lo que es lealtad. Ni Cristina votó por Tierra que no les debe nada. Ella quería jugar sola, que juegue pero en su casa”.

Esta semana el grupo de nominados está conformado, además de la boricua, por Lupillo Rivera, Cristina Porta, La Bronca y Alfredo Adame.

El líder de esta semana es Paulo Quevedo, quien podría salvar a uno de ellos si gana el desafío por este beneficio.

¿Qué pasó con Maripily Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’, reality show de la cadena Telemundo?

El ‘huracán boricua’ venía mostrando molestia con varios de sus compañeros del cuarto Tierra desde hace unos días debido a que su carácter ha sido pesado para varios de ellos.

Sin embargo, las mayores confrontaciones han sido contra Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera, lo que ha hecho que se independice del cuarto.

Toda esta situación ha representado un momento álgido dentro de la competencia, ya que muchos apuestan a la unión de esta habitación para que uno de sus integrantes logre el premio de los $200.000 dólares.

