No hay lugar a salvo: joven muere baleado saliendo de tribunal en Connecticut

Un joven de 26 años murió ayer después de recibir un disparo afuera del Tribunal Superior de Waterbury en Connecticut.

El ataque se produjo cuando la víctima salía del juzgado después de asistir a una audiencia la mañana del jueves, según Hartford Courant. El presunto pistolero huyó del lugar en una motocicleta antes de que llegaran las autoridades.

Alrededor de las 11:40 a. m. del jueves la policía encontró a la víctima en estado crítico y lo transportó a un hospital cercano donde luego sucumbió a sus heridas, según el Departamento de Policía de Waterbury. El teniente Ryan Bessette dijo que la identidad de la víctima no se revelaría hasta después de que se realice una autopsia, reseñó Daily News.

Se cree que el tiroteo fue un incidente aislado y no existe una amenaza continua para la comunidad circundante de Waterbury, informó Bessette, agregando que se desconoce el motivo del ataque. “Ésta es una investigación activa y no hay información adicional en este momento”, dijo la policía en un comunicado de prensa enviado la tarde de ayer. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos.

El bufete de abogados Kaloidis, que representaba a la víctima, abordó el incidente en un escueto comentario en Facebook sin aportar detalles sobre lo sucedido ni el proceso que llevaban con el joven: “Estamos profundamente entristecidos por el acto de violencia sin sentido de esta mañana frente al Tribunal Superior de Waterbury. Nuestro cliente fue víctima de este horrible tiroteo dirigido. Oramos por él y su familia”.