“Nutritivo y divertido”: las claves de la chef latina Paulette Tejada para la dieta de Jake Gyllenhaal

Apasionada por la cocina, la chef de dominicana Paulette Tejada logró desarrollar un programa de nutrición para Jake Gyllenhaal, para su papel en” la película “Road House” con sabores de su tierra, muchos colores y productos locales.

Llena de acción y adrenalina, al igual que la primera vez que se lanzó en los años 80’s, Road House se trata de la historia de un ex-peleador de la UFC llamado Dalton, interpretado por Jake Gyllenhaal; quien comienza a trabajar como seguridad de un bar en los Cayos de Florida, para darse cuenta de que es un lugar que esconde sorpresas inesperadas.

Para este papel en “Road House”, filmada en República Dominicana, Jake Gyllenhaal se ciñó a un programa de alimentación riguroso, saludable y delicioso creado y preparado por Tejada, quien fue la chef oficial de todo el elenco, incluyendo al director.

Como ella misma lo confiesa, Paulette Tejada tiene un aspecto de una persona muy joven, pero tiene más de 14 años de experiencia como chef profesional. Estudió Salud y bienestar a través de la alimentación en la Universidad de Harvard, artes culinarias en Le Cordon Bleu y ha sido chef ejecutiva mejores restaurantes y más importantes marcas de República Dominicana.

La sazón latina en un set de grabación

La película “Road House” fue filmada en República Dominicana, y es ahí donde contactaron a Paulette para que ser la encargada del programa de nutrición para Jake Gyllenhaal, para su papel de Dalton, un exluchador UFC, lo que requería una apariencia física atlética.

Tejada ha trabajado cocinando para más estrellas de Hollywood, preparándolos para sus papeles en películas físicamente demandantes, pues es chef privada, asesora gastronómica y food stylist.

“Entré con el equipo y empecé a trabajar con ellos desde un mes antes de que empezara la grabación. Me quedé un año grabando, bueno, trabajando con ellos y haciendo todo el programa de nutrición”, cuenta en entrevista para El Diario de Nueva York.

Reto logrado: cocinar delicioso y nutritivo

Uno de los grandes reto de esta joven chef, que además es graduada en Harvard en alimentación, fue cocinar saludable y que los actores de la película no se aburrieran. Confiesa emocionada que lo logró.

“Esto fue un gran reto para mí y lo logré. Creo que el mayor reto es mantenerlo interesante (el menú) porque cuando hacemos este tipo de preparaciones que son con unas medidas de macronutrientes muy limitadas, muy específicas, con niveles de proteínas muy altos, hay que mantener al mismo tiempo los niveles de grasa muy bajos”, explica.

Confiesa que lograr ese equilibrio fue un reto. “Creo que mi mayor reto fue poder consistentemente sentir (el elenco) que estaban disfrutando del proceso y disfrutando de la comida más allá de que sea un trabajo, si no que estaban contentos con el proceso y pasando a la bien, y es muy importante”.

Conquistó el paladar con pescado y un ingrediente muy latino

Durante el tiempo que trabajo en este proyecto cinematográfico, los platos con ese sabor latino no faltaron, al punto que le pedían que los preparara. “Mira, tengo para decirte que uno de los platillos que más hice, que es muy típico de una región de República Dominicana que se llama Samaná, es el pescado al coco”.

Relata que se estaban quedando por la zona paradisiaca de Bayahibe, Punta Cana, que por ser un lugar de pescadores se conseguía mucho pescado fresco prácticamente todos los días.

“Por lo menos semanal me pedía ¿nos puedes hacer pescado al coco, por favor? Y dale con el pescado al coco. También trabajé mucho, por ejemplo con mango, las habichuelas, que yo sé que en otras partes de Latinoamérica le dicen frijoles, pero nosotros en Dominicana le decimos habichuelas. Trabajé mucho con habichuelas y las distintas formas para hacerlas, hasta salsas, porque son muy altas en proteína y en carbohidratos saludables”, explica.

Lo nutritivo y el sabor van unidos

Paulette Tejada logra combinar sabores manteniendo un balance entre sabor y nutrición. Foto: Cortesía H&M Communications. Crédito: Cortesía

Para esta talentosa chef comer saludable no tiene por qué ser aburrido, ni mucho menos. “La cocina saludable puede ser muy divertida y creo que es más jugar. A mí me gusta mucho jugar con los sabores de las cosas que tengo a mano y como yo trabajaba cerca de un huerto que se llama Madre Luna, allá en República Dominicana entonces tenía todos esos productos, superorgánicos, muchos cítricos, muchas hierbas como te dije estábamos muy cerca del mar. Entonces, aunque si tenía todo que ser muy específico, muy saludable, tenía mucho producto; porque en nuestras tierras, la verdad es que tenemos una variedad maravillosa”.

Y esa riqueza de esos productos de la tierra le dieron, la oportunidad de crear platillos deliciosos y nutritivos. “Tenía mucho espacio para poder jugar con distintos sabores que si el chile, que si el cítrico, que si el cilantro; entonces yo creo que eso fue clave como ese background cultural para poder crear platos que sean divertidos y diferentes”.

Un secreto para comer saludable: el arcoíris en tus platos

Comer en colores de frutas y verduras, enriquecerá los platos sin darte cuenta. Crédito: Shutterstock

La chef le recomienda a los hispanos en los Estados Unidos comer lo más natural y colorido posible. “Para mí comer sano es comer de la tierra”, dice por lo que recomienda “cuidar el sourcing de los ingredientes, que uno busca que sean frescos, que sean orgánicos, no enfocarnos tanto en calorías, que estamos introduciendo nuestro cuerpo, sino que tantos colores, estamos introduciendo nuestro cuerpo. Buscar esa variedad de vegetales, en las hierbas, en las proteínas y no solamente que todo sea orgánico, sino que vamos a decir que nos comamos el arcoíris”.

Una sazón con notas de cilantro, jengibre y lima

Cuando la pasión es la cocina, cada chef tiene sus secretos para realzar los sabores o darle un toque especial a sus platillos, para Tejada hay tres ingredientes que no pueden faltar: el jengibre, el cilantro y la lima.

Aunque no es tradicional de la cocina latinoamericana, uno de sus ingredientes preferidos es el Jengibre. “Se me hace difícil, elegir uno, pero soy superfanática y lo uso mucho y no es necesariamente un producto que se utiliza mucho en la dieta Latina, pero el jengibre es un producto que yo utilizo mucho es porque da mucha dimensión de sabor, tanto para cuando quieres algo vamos a decir que de onda de postre o cuando quieres algo salado. Es superantiinflamatorio al igual que la cúrcuma porque son de la misma familia”.

El jengibre es un antiinflamatorio natural Crédito: Pixabay

Otro ingrediente, muy empleado en la cocina latina y que le encanta, es el cilantro. “No sé si suena cliché, pero me encanta el cilantro, es mi hierba favorita. La se lo pongo a todo. Me lo pudiera poner a mí, si pudiera y creo que hay un toque como de cilantro fresco que te arregla cualquier ensalada a cualquier aderezo, cualquier salsa, hasta un arroz, una quinoa”.

También se declara fanática de darle un toque cítrico a las comidas, además del jengibre y el cilantro. “Yo creo que esos son dos ingredientes que en mi cocina no faltan y también lo he mencionado 200 veces, pero el cítrico, sobre todo la lima verde que es mi favorita”.

Un sabio consejo nutricional: alejarse del azúcar y los lácteos

Dedicada a crear programas de alimentación estrictos para lograr condiciones físicas como la del personaje Dalton, un ex luchador, Tejada recomienda sacar de nuestra dieta dos tipos de alimentos. “Todo lo que sea azúcar, pero cuando hablo de azúcar no hablo necesariamente, de berries. Hablo del azúcar refinada, creo que el azúcar refinada es algo que no deberíamos de consumir en nuestra dieta jamás. Si te soy sincera también todo lo que está dentro de los lácteos, porque es muy difícil para el ser humano digerirlo y también es muy inflamatorio”.

Aprovechar el superpoder de ser latinos para atreverse

Para Paulette Tejada el secreto está en confiar en nuestras raíces latinas, en las ancestrales y usarlas como un ese poder mágico para atreverse. “Creo que en Latinoamérica en general y puedo hablar desde mi experiencia, nosotros, en las casas, crecemos como muy conectados a la cocina. Creo que nuestra cultura en general es una cultura que va muy arraigada a nuestras raíces gastronómicas y me parece que es como un superpoder que llevamos, que es nuestra esa conexión con nuestra cultura gastronómica”.

Y esa conexión y ese superpoder puede ser el comienzo de todo, explica Tejada. “Que usen eso como inspiración, que se inspiren. Nuestra cultura es tan rica y tiene una raíz negra tan fuerte, tan interesante y tan ancestral, que yo pienso que ese es nuestro superpoder como latinos y armarnos de toda esa riqueza cultural que nosotros llevamos dentro, que es lo que realmente nos separa en el mercado sobre todo aquí en Estados Unidos. No tengan miedo, que se lancen, que se lancen con miedo, pero que se lancen”.

No te pierdas Road Hose

Road House estará disponible a través de Prime Video el 21 de marzo. La película cuenta con un elenco diverso, liderado por la participación de Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, JD Pardo, Arturo Castro, y Conor McGregor.

Road House es una película llena de acción y adrenalina y una reimaginación de la película icónica del mismo nombre que se lanzó en los 80’s. Esta entrega cuenta la historia de un ex-peleador de la UFC llamado Dalton (Jake Gyllenhaal) quien toma un trabajo como seguridad de un bar en los Cayos de Florida. Sin embargo, pronto descubre que no todo es lo que parece en este paraíso tropical que esconde sorpresas inesperadas.

Para interpretar a su personaje de Dalton, un ex-peleador de la UFC quien cuenta con un físico impresionante, Jake Gyllenhaal llevó a cabo una dieta rigurosa, super saludable y deliciosa, preparada por la chef Paulette Tejada. Paulette ha trabajado cocinando para más estrellas de Hollywood preparándolos para sus papeles en películas físicamente demandantes, y en el set de Road House, ella fue la chef oficial de todo el elenco incluyendo al director.

Sigue leyendo: