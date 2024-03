Osmel Sousa habla de Geraldine Bazán y se va en contra de los concursantes de ‘LCDLF’

Osmel Sousa criticó la actitud de algunos concursantes, alegando que se han pasado de la raya con las peleas y los chismes. Sin embargo, se siente bastante entusiasmado con el ingreso de uno de ellos y se trata de Geraldine Bazán en ‘La Casa de los Famosos‘ durante su cuarta temporada.

People en Español reseñó que el Zar de Belleza está alegre por la llegada de la mexicana al concurso, y es que el experto en misses expresó: “Ella le va a dar a la casa un aire diferente a lo que hay hasta ahora, que es una cantidad de chusmería horrorosa, que desentona con la elegancia y con lo bonita que está esa casa, esa cantidad de gente pleitanguera que hay ahí”.

Además, la ve como una de las participantes que más lejos podría llegar, al tiempo que la considera como “una mujer glamurosa, bonita, una mujer que tiene un contenido importante porque es una gran actriz, bien vestida, me encantó”.

Osmel Sousa fue participante de ‘La Casa de los Famosos’ en la tercera temporada. Crédito: Mezcalent

La mencionada revista también compartió más de las declaraciones de Osmel puesto a que él considera que “hay muchos muebles” en esta oportunidad. Por ello, dijo algunos nombres: “La Bronca es la primera. El pobre muchachito Divaza que todavía no ha explotado. Yo me imaginé que iba a estar dentro de la casa un gay vestido de mujer, haciendo show, pues camina para allá, camina para acá, duerme mucho, y a la hora de vestir se pone unas cosas que son como una imitación de las cosas que yo me ponía el año pasado”.

“Yo lo apoyaba porque yo conozco su historia, es un muchacho que tiene mucho mérito, pero creo que ahí no resultó ser un buen candidato“, expresó sobre el venezolano Pedro Figueira.

A pesar de sus críticas, Osmel Sousa afirmó que seguirá viendo el mejor reality show de habla hispana del momento porque le gusta el formato y está interesado en ver cómo se desenvuelven los concursantes en diferentes situaciones. Además, espera que la presencia de Geraldine aporte un poco de elegancia y buen gusto al show.

