Salvador Zerboni estalla contra ‘La Casa de los Famosos’: “Hay pura hipocresía”

El actor Salvador Zerboni recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y habló de la temporada que están transmitiendo de ‘La Casa de los Famosos‘ en Telemundo, al tiempo que manifestó su desacuerdo con los hechos que se vienen registrando desde hace pocas semanas. También criticó la falta de transparencia en la selección de concursantes y en la forma en que se desarrollan algunas de las dinámicas.

“Eso es una monserga para ser realista. Me reconocen por siempre ser leal en mis palabras y no voy a debatir, pero se me hace bastante injusto, definitivamente, que a dos meses de haber empezado metan a cuatro participantes con toda la información y todavía les den dos semanas de indulto gratis, que no puedan ser nominados; por supuesto que no”, mencionó a la prensa.

El mexicano aprovechó para agregar que todo se trataba de una estrategia que está implementando el equipo de producción debido a que no están recibiendo lo que tanto estaban esperando por parte de la audiencia: “Entiendo que le está yendo muy mal por los participantes que están, que no están dando el contenido correcto”.

Zerboni, quien además fue uno de los concursantes de la segunda temporada, destacó parte de lo que ha ocurrido hasta la fecha y desde su percepción muchos de ellos han tenido comportamientos agresivos. Además, no está de acuerdo con los equipos y considera que debería ser una competencia completamente individual.

“Ha sido muy polémica, mucha violencia. Definitivamente, no le ha ganado a otras casas, pienso. En la que yo estuve fue una casa muy bonita, lleno de alegados, lleno de cosas; pero no tan fuerte como esto. Por eso, creo que tuvieron que meter a cuatro personas y entiendo a los productores, es algo que se tiene que hacer. No soy de ningún equipo. Creo que hay que pensar más en el individualismo de las personas porque de eso se trata, aquí no ganan los equipos. Equipos no hay, hay pura hipocresía. Deberían competir contra ellos mismos”, añadió.

Sigue leyendo:

· ¿Cuál es la estrategia de Paulo Quevedo, el nuevo habitante de ‘La Casa de los Famosos 4’?

· La Casa de los Famosos 4: Así fue la fuerte discusión entre Maripily y Ariadna, ¿por Lupillo?

· Paulo Quevedo dice la razón que lo llevó a ‘La Casa de los Famosos’: “Estoy por necesidad aquí”