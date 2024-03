Alejandra Espinoza le responde a Raúl de Molina tras constantes críticas por su peso

Alejandra Espinoza compartió que su peso ha sido un tema sensible para ella en el pasado, pero que ha aprendido a aceptarse tal y como es. También reveló que practica ejercicio regularmente y come de manera balanceada para mantenerse saludable.

“No estoy muy flaca, estoy más flaca de lo que estaba hace quizás un año“, dijo en ‘El Gordo y La Flaca’. Raúl de Molina elogió la actitud positiva de Espinoza y la animó a seguir siendo un ejemplo para sus seguidores en las redes sociales, donde comparte mensajes de autoaceptación y amor propio.

Durante la conversación, Espinoza enfatizó la importancia de sentirse bien consigo mismo y no dejarse llevar por las presiones de la industria del entretenimiento. Su mensaje de empoderamiento resonó con la audiencia del programa, quienes elogiaron su sinceridad y autenticidad.

Para Espinoza, lo más importante no es la apariencia física, sino sentirse bien consigo misma. La conductora espera ser un ejemplo positivo, alentándolos a aceptarse tal y como son y a cuidar de su bienestar físico y emocional.

En un mundo obsesionado con la imagen corporal, la valentía de Alejandra al hablar sobre su historia con el peso y su camino hacia la aceptación y el amor propio es un recordatorio poderoso de la importancia de valorarnos a nosotros mismos por lo que somos, más allá de nuestra apariencia física.

“¿Qué le pasó en la cara?”, “Tiene más cara que cuerpo”, “Se ve más flaca y la cara muy grande”, “Se está desapareciendo”, “Si está demasiado flaca! Es más, se ve cabezona”, “Ella cree que se ve bien así”, fueron algunas de las reacciones a sus declaraciones.

Alejandra Espinoza y su experiencia en NBL

“Me molestaba que me dijeran ‘bruta’ porque era una de las palabras que más me decía la gente. Cuando yo gano Nuestra Belleza Latina yo no estaba preparada para trabajar en televisión, pero de tonta no tenía nada”, le comentó a Alejandro Chabán.

No quiso finalizar la conversación sin antes agregar que: “A partir de enero empecé a perder mucho peso porque me entró una pasión irracional con correr. Nunca voy a entender cómo la gente puede ser tan cruel. Siempre van a encontrar algo malo, algo negativo, algo que no les gusta”.

